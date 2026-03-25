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Copa Libertadores Sub 20

La historia de amor de Christian Silva, el MVP de Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

El máximo goleador del torneo continental tuvo compañía en Ecuador. Su pareja, Josefa Silva, reveló la particular forma en que se conocieron y de enamoraron.

Por Alfonso Zúñiga

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Christian Silva, el MVP de Copa Libertadores Sub 20 y su historia de amor.
© Instagram/Getty ImagesChristian Silva, el MVP de Copa Libertadores Sub 20 y su historia de amor.

De todas las figuras que tuvo Santiago Wanderers en la obtención de la Copa Libertadores Sub 20, la que más brilló con luz propia fue su centrodelantero Christian Silva, quien se llevó todos los reconocimientos a nivel individual.

El oriundo de Casablanca no sólo fue el máximo goleador del torneo continental con cuatro anotaciones, además fue electo por la Conmebol como el Jugador Más Valioso del certamen. Y más encima tuvo grata compañía durante su estadía en Ecuador.

El artillero de Wanderers tuvo como hinchas a su pareja, Josefa Silva, su suegra (mamá de Silva) y otros familiares que llegaron a Quito gracias al apoyo de vecinos a través de una rifa. En diálogo con Las Últimas Noticias, entregó detalles de su historia de amor con el goleador.

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Nos conocimos en noviembre del año pasado, gracias a una amiga en común. Él me escribió y el mismo día viajó de Viña a Curacaví para juntarnos y conocernos. Yo soy de Curacaví. Me enamoré desde que lo vi (risas)”, expresó la mujer de 19 años.

Sobre el logro de Silva y Wanderers, Flores reconoció que “vivir la final ahí mismo no se compara con verla desde una pantalla. Las emociones son mucho más fuertes ya que están los gritos de la barra y eso hace que te pongas más ansiosa”.

El hecho de que Christian fuera el goleador de la Libertadores me llena de orgullo y felicidad como su pareja. Cuando subió a la tribuna sólo quería abrazarlo, felicitarlo y decirle cuánto lo amo”, finalizó la pareja del goleador que este año saldrá del colegio.

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Christian Silva y su pareja Josefa Flores (Instagram)

Christian Silva y su pareja Josefa Flores (Instagram)

En síntesis

  • Christian Silva: goleador y MVP de la histórica Copa Libertadores Sub-20 de Wanderers.
  • Su familia viajó a Ecuador para apoyarlo gracias a una rifa organizada por los vecinos.
  • Josefa Silva, pareja del “9”, relató su historia de amor y la emoción del título en Quito.
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