Hizo historia. Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20, tras derrotar en una emocionante final al poderoso Flamengo de Brasil. El puerto se volvió un carnaval.

El cuadro de Valparaíso logró un hito que puede aún ser aumentado. Esto, porque Santiago Wanderers tendrá la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental ante el ganador de la UEFA Youth League. Y ya da para ilusionarse.

Pero, este hito no alegra únicamente a los porteños. El triunfo de los jóvenes es la felicidad de todo un país. Sobre todo, cuando viene a realzar la idea de la necesidad de aumentar la inversión en el fútbol joven.

Habló Paredes

El que habló al respecto es Esteban Paredes. El ex delantero de Colo Colo, que dirige actualmente a Santiago Morning, expresó su visión sobre el triunfo de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub-20.

“Ya vemos cómo está el fútbol chileno. Y esto le da importancia a la inversión de los clubes en las divisiones inferiores. Ahí está la prueba, es lo que demostraron en Santiago Wanderers“, señaló en el programa Tipsters de Diario La Hora.

Paredes opinó del triunfo de Wanderers en la Libertadores | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Le ganaron a Palmeiras y después una final a Flamengo, que no es fácil. Estamos hablando de equipos de primer orden de Brasil”, añadió Paredes, que cree que es tiempo de invertir mejor en el fútbol formativo.

En resumen…

Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras vencer a Flamengo.

Publicidad

Publicidad

El club de Valparaíso disputará la Copa Intercontinental ante el ganador de la Youth League.