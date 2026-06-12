La fiebre del fútbol durante el Mundial llegó hasta KidZania, que tendrá un estadio para que los niños se diviertan en vacaciones de invierno

La fiebre del Mundial se vive en todo el mundo. Por eso KidZania Santiago se prepara para recibir a cientos de familias estas vacaciones de invierno con una experiencia renovada y educativa para niños y niñas, con temática de fútbol.

Este año, el parque lanza novedades. En estas vacaciones de invierno, presentan el nuevo estadio de fútbol Panini, principal distribuidor del cotizado álbum de la Copa del Mundo, quien próximamente tendrá sorpresas en KidZania.

En el espacio interactivo, los niños y niñas podrán hacer sus goles, como todos unos campeones del deporte que tiene al mundo atento a su espectáculo.

El nuevo estadio estará disponible para amantes del fútbol

Más que fútbol: el panorama para niños

Además, más de 60 juegos de rol, y distintas actividades, se pueden explorar en el parque, donde los niños en edad escolar pueden conocer distintas profesiones, aprender jugando y desarrollar habilidades para la vida.

Impulsando los talentos. Además, desde este año, el parque también cuenta con un nuevo set de televisión; y también un renovado estudio de AudioMusica para aprender de sonido con instrumentos reales, entre muchas otras dinámicas.

Las entradas ya están a la venta. Los tickets para la temporada de vacaciones de invierno ya están disponibles en www.kidzania.cl. Se recomienda comprar con anticipación debido a la alta demanda en estas fechas.

Durante junio y julio, los papás pueden acceder al WinterCamp de KidZania y escoger entre distintas opciones y planes. Esta iniciativa, desarrollada hace cerca de una década en Santiago, está dirigida a niños y niñas sobre 5 años; y cuenta con alimentación y monitores a cargo.

“Buscamos impactar en la infancia a través de la entretención y la educación; y nuestro programa de invierno fomenta valores de trabajo en equipo, empatía y aprendizajes para toda la vida”, cuenta Ma. Pía Mora, gerente general de KidZania Santiago.

ver también Tiane Endler cambia la camiseta de la selección chilena por la de México en inauguración del Mundial

Desde el parque de edu-entretención destacan que el valor educacional y social de sus campamentos es entregar un espacio muy seguro para niños, con padres que tienen una rutina laboral ajetreada durante todo el año y no pueden contar con vacaciones en esta fecha.

Las opciones son: media jornada o full day. Cada grupo es de ocho niños; quienes comparten juntos una gran experiencia, donde desarrollan valores y crean buenos recuerdos.