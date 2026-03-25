A pesar de que las autoridades de seguridad y orden público prohibieron una celebración popular por las calles de Valparaíso, los hinchas de Santiago Wanderers brindaron un conmovedor recibimiento a los campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Todo comenzó en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde tras el aterrizaje familiares y amigos de los futbolistas llegaron para darles el primer abrazo antes de iniciar la caravana rumbo a la Ciudad Puerto, donde una multitud los recibió.

Fueron más de mil hinchas de Wanderers que llegaron a las afueras del Estadio Elías Figueroa para celebrar con el plantel la Copa Libertadores, en una fiesta con banderas, fuegos artificiales y camisetas verdes por doquier.

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Conmovedor recibimiento a Wanderers campeón de Libertadores

“La gente wanderina está siempre. Nos esperábamos este recibimiento, es la hinchada más grande del mundo. Ahora tenemos que prepararnos para ganarnos un lugar en el primer equipo y, si no, irnos para afuera”, afirmó el defensor Alexander Dubó.

Mientras que el volante de Wanderers, Cristóbal Ponce, recalcó que “hicimos historia. Mira a toda la gente acá. Emociona, son años de esfuerzo donde nos venimos sacando la con… Sabemos lo que es venir de abajo, esperemos que esto de frutos y es increíble darle una alegría al puerto”.

Cabe señalar que luego del recibimiento popular en Playa Ancha, los futbolistas caturros compartieron un convite junto a sus familias, autoridades de Gobierno y dirigentes del club.

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En síntesis

Más de mil hinchas de Wanderers desafiaron la prohibición y recibieron al equipo campeón.

desafiaron la prohibición y recibieron al equipo campeón. La fiesta caturra se vivió en el Estadio Elías Figueroa con banderas y fuegos artificiales.

Los campeones Alexander Dubó y Cristóbal Ponce valoraron el histórico apoyo del Puerto.

¿Cuándo juega el “Decano”?

Por la sexta jornada en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, este domingo 28 de marzo desde las 18:00 horas.