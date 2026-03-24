Apenas Ignacio Flores anotó el penal definitivo que coronó a Santiago Wanderers como campeón de la Copa Libertadores Sub 20, se anticipaba una fiesta popular en Valparaíso para recibir al plantel caturro como corresponde.

Es más, el equipo que dirige Felipe Salinas desechó la posibilidad de acudir al Palacio de La Moneda y juntarse con el Presidente José Antonio Kast, para poder estar con su gente en la Ciudad Puerto. Pues bien, todo esto quedó en la nada.

Tanto la Delegación Presidencial de Valparaíso como Carabineros rechazaron el pedido que hicieron Wanderers y el municipio local para realizar una celebración en las calles de esta comuna para festejar la Libertadores, acusando motivos de seguridad.

ver también Los detalles del festejo de Santiago Wanderers en Valparaíso: “La autoridad no permitió…”

Insólito festejo tendrá Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

Fue a través de sus cuentas oficiales que la Municipalidad de Valparaíso, que lidera Camila Nieto, informó que “hicimos todos los esfuerzos para generar un recibimiento abierto en las calles y en el Edificio Consistorial para que la ciudad pudiera reencontrarse con su equipo campeón”.

“Sin embargo, las instituciones a cargo de la Seguridad y Orden Público manifestaron los riesgos que este despliegue implicaba, por lo que no se autorizó el recorrido ni la recepción pública, situación que lamentamos profundamente”, agrega el escrito.

De esta forma, el festejo de Wanderers por la Copa Libertadores Sub 20 se realizará a puertas cerradas en el Estadio Elías Figueroa, donde estarán jugadores, familias y dirigentes, mientras que los hinchas deberán esperar afuera del recinto. Injusticia total.

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En síntesis

Autoridades prohíben festejo público de Santiago Wanderers por la Copa Libertadores Sub-20.

por la La Delegación Presidencial de Valparaíso y Carabineros negaron el recibimiento por razones de seguridad.

negaron el recibimiento por razones de seguridad. El plantel campeón celebrará a puertas cerradas en el Estadio Elías Figueroa sin su hinchada.

¿Cuándo juega el “Decano”?

Por la sexta jornada en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, este domingo 28 de marzo desde las 18:00 horas.