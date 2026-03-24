Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Sub 20

Los detalles del festejo de Santiago Wanderers en Valparaíso: “La autoridad no permitió…”

Santiago Wanderers llega este martes a Chile para celebrar la obtención de la Copa Libertadores Sub 20. Este es el plan para Valparaíso.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Esto harán los campeones de América en Valparaíso
© ConmebolEsto harán los campeones de América en Valparaíso

Santiago Wanderers vuelve a Chile después de un fin de semana emocionante. Los caturros conquistaron la Copa Libertadores Sub 20 venciendo a Flamengo y marcaron historia para el fútbol chileno.

El elenco nacional hizo una extraordinaria campaña en la competencia, superando la fase de grupos en calidad de invicto, dejando fuera a Palmeiras en semifinales y venciendo en la final al equipo campeón en 2025.

En el regreso al país, las celebraciones estarán concentradas en Valparaíso. Ya se confirmó que el plantel campeón de América no pasará por el Palacio de La Moneda, sino que se irá directo a la V Región a festejar.

Ahora se conocen más detalles. Santiago Wanderers aterrizará en Santiago este martes 24 de marzo a las 15:20 horas y se subirá de inmediato a un bus para viajar a Valparaíso, donde a las 18:00 horas tendrán una ceremonia.

Santiago Wanderers vuelve al país para celebrar el título de la Copa Libertadores | Conmebol

Santiago Wanderers vuelve al país para celebrar el título de la Copa Libertadores | Conmebol

¡Es una burla! El abismal premio que recibió Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

ver también

¡Es una burla! El abismal premio que recibió Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

El festejo de Santiago Wanderers en Valparaíso

Según informó el periodista Nicolás Ríos de Golazo FM, Santiago Wanderers será recibido este martes a las 18:00 horas en la Municipalidad de Valparaíso. Se esperaba que, además, el plantel pudiera celebrar en la Plaza Victoria.

Publicidad

Sin embargo, los festejos serán más acotados que lo esperado. “Se mostrará la copa desde el balcón de la Municipalidad de Valparaíso. La autoridad no permitió nada más“, informó Ríos.

Lee también
Nicolás Córdova llama a un campeón de América a la Roja
Selección Chilena

Nicolás Córdova llama a un campeón de América a la Roja

Larenas cuenta el fuerte motivo para dejar Antofagasta
Chile

Larenas cuenta el fuerte motivo para dejar Antofagasta

El plan de Atlético Mineiro para "robarse" de la U a Lucas Assadi
U de Chile

El plan de Atlético Mineiro para "robarse" de la U a Lucas Assadi

Figura de Everton se saca la camiseta y felicita a Wanderers Sub 20
Copa Libertadores

Figura de Everton se saca la camiseta y felicita a Wanderers Sub 20

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo