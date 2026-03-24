Santiago Wanderers vuelve a Chile después de un fin de semana emocionante. Los caturros conquistaron la Copa Libertadores Sub 20 venciendo a Flamengo y marcaron historia para el fútbol chileno.

El elenco nacional hizo una extraordinaria campaña en la competencia, superando la fase de grupos en calidad de invicto, dejando fuera a Palmeiras en semifinales y venciendo en la final al equipo campeón en 2025.

En el regreso al país, las celebraciones estarán concentradas en Valparaíso. Ya se confirmó que el plantel campeón de América no pasará por el Palacio de La Moneda, sino que se irá directo a la V Región a festejar.

Ahora se conocen más detalles. Santiago Wanderers aterrizará en Santiago este martes 24 de marzo a las 15:20 horas y se subirá de inmediato a un bus para viajar a Valparaíso, donde a las 18:00 horas tendrán una ceremonia.

Santiago Wanderers vuelve al país para celebrar el título de la Copa Libertadores | Conmebol

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El festejo de Santiago Wanderers en Valparaíso

Según informó el periodista Nicolás Ríos de Golazo FM, Santiago Wanderers será recibido este martes a las 18:00 horas en la Municipalidad de Valparaíso. Se esperaba que, además, el plantel pudiera celebrar en la Plaza Victoria.

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Sin embargo, los festejos serán más acotados que lo esperado. “Se mostrará la copa desde el balcón de la Municipalidad de Valparaíso. La autoridad no permitió nada más“, informó Ríos.