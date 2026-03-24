Santiago Wanderers se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, un logro extraordinario para el alicaído fútbol chileno que incluso fue reconocido por su archirrival, el Everton.

Así lo hizo saber Ignacio González, el arquero ruletero que fue figura en el triunfo por 2-1 en La Cisterna ante Palestino, en el debut de su escuadra en la Copa de la Liga.

En diálogo con Redgol, el meta manifestó que “siempre cuando los equipos chilenos consiguen cosas a nivel internacional, uno se pone contento“, mostrando caballerosidad y altura de miras a pesar de que se trate del tradicional rival.

Wanderers celebrando la Libertadores Sub 20 ganada en Ecuador

No quiso ahondar mucho más eso sí, agregando que “en este caso estoy abocado a Everton, es mi club, es todo lo que te puedo decir”.

Wanderers celebrará en Valparaíso

Esta jornada de martes, Wanderers arribará a Chile desde Ecuador, luego de ganar la Copa Libertadores Sub 20 tras derrotar a Flamengo en los penales.

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De inmediato se trasladarán a Valparaíso, donde una multitud los estará esperando para poder festejar con un equipo que quedará marcado a fuego entre los fanáticos caturros.

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Para el jueves se espera una reunión en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Deporte, Natalia Duco, entendiendo que el logro obtenido es gigante.