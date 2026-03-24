Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Nacho González se saca la camiseta de Everton y felicita a Wanderers: “Uno se pone contento”

Ignacio González manifestó que un logro internacional para el fútbol chileno es algo que se debe reconocer abiertamente.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Nacho González de Everton aplaudió lo hecho por Wanderers Sub 20
© LibertadoresNacho González de Everton aplaudió lo hecho por Wanderers Sub 20

Santiago Wanderers se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, un logro extraordinario para el alicaído fútbol chileno que incluso fue reconocido por su archirrival, el Everton.

Así lo hizo saber Ignacio González, el arquero ruletero que fue figura en el triunfo por 2-1 en La Cisterna ante Palestino, en el debut de su escuadra en la Copa de la Liga.

En diálogo con Redgol, el meta manifestó que “siempre cuando los equipos chilenos consiguen cosas a nivel internacional, uno se pone contento“, mostrando caballerosidad y altura de miras a pesar de que se trate del tradicional rival.

Wanderers celebrando la Libertadores Sub 20 ganada en Ecuador

Wanderers celebrando la Libertadores Sub 20 ganada en Ecuador

No quiso ahondar mucho más eso sí, agregando que “en este caso estoy abocado a Everton, es mi club, es todo lo que te puedo decir”.

Wanderers celebrará en Valparaíso

Esta jornada de martes, Wanderers arribará a Chile desde Ecuador, luego de ganar la Copa Libertadores Sub 20 tras derrotar a Flamengo en los penales.

Publicidad

De inmediato se trasladarán a Valparaíso, donde una multitud los estará esperando para poder festejar con un equipo que quedará marcado a fuego entre los fanáticos caturros.

Claudio Bravo le pone tarea a los campeones de la Libertadores con Wanderers: “Espero que…”

ver también

Claudio Bravo le pone tarea a los campeones de la Libertadores con Wanderers: “Espero que…”

Para el jueves se espera una reunión en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Deporte, Natalia Duco, entendiendo que el logro obtenido es gigante.

Lee también
"Estoy...": El aviso del DT de Wanderers tras ganar la Libertadores
Copa Libertadores

"Estoy...": El aviso del DT de Wanderers tras ganar la Libertadores

Los detalles del festejo de Wanderers: "La autoridad no permitió..."
Copa Libertadores

Los detalles del festejo de Wanderers: "La autoridad no permitió..."

Bravo le pone tarea a los campeones de la Libertadores con Wanderers
Copa Libertadores

Bravo le pone tarea a los campeones de la Libertadores con Wanderers

Pellegrini se frota las manos con un fichaje Mundial para Real Betis
Mundial 2026

Pellegrini se frota las manos con un fichaje Mundial para Real Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo