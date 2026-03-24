Claudio Bravo le pone tarea a los campeones de la Libertadores con Wanderers: “Espero que…”

La hazaña conseguida por Santiago Wanderers en Quito por la Copa Libertadores Sub 20 va a ser difícil de olvidar y por mucho tiempo se va a hablar del cuadro porteño.

Uno de los que comentó la gesta del cuadro caturro fue el ex arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, quien se mostró muy contento por el logro internacional del equipo nacional.

“Lo primero es felicitarlos a todos ellos, al cuerpo técnico. Para obtener un resultado tiene que haber detrás de esto un resultado gigantesco. Nombraron a los equipos que han competido y con potencia en Sudamérica”, dijo el ex arquero en ESPN.

ver también ¡Es una burla! El abismal premio que recibió Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

Claudio Bravo pide opciones para los jugadores de Wanderers Sub 20

El ex arquero de Manchester City agregó que espera que los futbolistas del plantel wanderino tengan chances y que puedan mostrar sus condiciones de aquí en adelante.

“Este es un impulso gigantesco para sus carreras, a cualquiera de nosotros nos hubiese competido a este nivel a esa edad y haber obtenido resultados”, analizó.

La celebración de Wanderers en Quito. Foto: Conmebol Libertadores Sub 20

Publicidad

Publicidad

“Espero también que las oportunidades no queden en el camino, que todos estos chicos tengan una oportunidad a futuro y que no solamente sea un espejismo este resultado, porque es un impulso gigantesco para la carrera de estos chicos. Talento y trabajo hay”, cerró Claudio Bravo.

Por lo pronto, el próximo gran desafío de Santiago Wanderers será la final de la Copa Intercontinental Sub 20, que será ante el ganador de la Champions.