Santiago Wanderers de Valparaíso hizo historia para el fútbol chileno, al ser el primero en meterse en una final de Copa Libertadores Sub 20, y parte de la responsabilidad de este logro recae en los goles de su centrodelantero.

De los nueve tantos que convirtió el “Decano” en el máximo certamen continental, cuatro de ellos fueron obra de la pierna zurda de Christian Silva, el ‘9’ que por estas horas es seguido por varios equipos del exterior gracias a sus actuaciones.

ver también Santiago Wanderers hace historia y se mete en la Final de la Copa Libertadores Sub 20

¿Quién es Christian Silva? El goleador de Wanderers en Libertadores Sub 20

Nació en la localidad de Casablanca, Región de Valparaíso, el 19 de febrero del 2008. Sus primeros pasos los dio en el Club Carlos Balbontín del sector Lo Ovalle en su ciudad natal, talento que le llevó a las divisiones inferiores del “Decano” donde su trayecto fue a toda velocidad.

Con casi dos años de ventaja, y 1.76 metros de estatura, Silva dio el salto. Primero al equipo Sub 18 y en el 2025 al Sub 20, donde se inmediato se hizo notar por su olfato goleador. Gracias a ello, el 10 de julio del 2025 firma su primer contrato profesional con Wanderers. El siguiente paso se veía venir.

El 14 de septiembre debutó con el Primer Equipo caturro en el empate 1-1 con Santa Cruz en Quillota. Mismo escenario donde semanas, después, el 5 de octubre sería expulsado en la igualdad ante Santiago Morning. Lejos de caer, se volvió a levantar.

Comandó a Wanderers al título nacional Sub 20, ganándole la definición a Universidad Católica, lo que le permitió llegar a la Libertadores Sub 20, donde le convirtió a Palmeiras por dos, Belgrano y Liga de Quito, estos últimos de penal.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dicen los scouts del ‘9’?

En X, la cuenta Scouten Football realizó esta descripción sobre Christian Silva. “Es un ‘9’ que combina asociación y profundidad con impacto directo en el resultado. No solo juega, sino que decide partidos”, comienza el informe.

Además, agregan del goleador de Wanderers que “destaca por su lectura del juego y variedad de movimientos. Muestra buena técnica en apoyos y capacidad para jugar de espaldas”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis