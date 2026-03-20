Por primera vez en la historia de la Copa Libertadores Sub 20, que comenzó a jugarse desde 2011, un equipo chileno jugará la definición por el máximo trofeo continental: Santiago Wanderers de Valparaíso.

En un partido inolvidable, el conjunto “caturro” superó a Palmeiras de Brasil por 2-1 en Quito, gracias a una notable actuación goleadora de Christian Silva, que anotó por duplicado, además del desborde emocional de los paulistas que tuvieron tres expulsados.

Pero lo que más llamó la atención fue la camiseta que usó Wanderers en este duelo. Al no poder vestir de verde, habitualmente el uniforme alternativo es blanco; pero, para hacer historia usaron los colores patrios, con camiseta roja, pantalón azul y medias albas. Hay una razón detrás de este hecho.

ver también Santiago Wanderers hace historia y se mete en la Final de la Copa Libertadores Sub 20

La verdad detrás de camiseta viral de Wanderers en Libertadores Sub 20

Quien contó este detalle fue el periodista Marco Escobar, quien comentó el encuentro entre porteños y brasileños para la cadena DSports. Lo hizo luego de recibir un mensaje desde Ecuador, específicamente la interna del conjunto nacional.

“Por decisión de Conmebol, Wanderers debía jugar de blanco“, advirtió el comunicador, quien luego reveló que “fueron los propios jugadores quienes exigieron jugar con este uniforme como forma mostrar que representan a Chile“.

Fue la única vez durante la Copa Libertadores Sub 20 que los “caturros” usaron esta equipación de la marca española Joma, que recibió en igual proporción fuertes críticas como pedidos de los hinchas para adquirir esta camiseta histórica.

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En síntesis

Santiago Wanderers es el primer club chileno en clasificar a la final de Copa Libertadores Sub 20.

es el primer club chileno en clasificar a la final de Copa Libertadores Sub 20. Christian Silva lideró el triunfo 2-1 ante Palmeiras con un histórico doblete goleador.

lideró el triunfo 2-1 ante Palmeiras con un histórico doblete goleador. El equipo usó colores patrios por exigencia de los jugadores para representar a Chile.

¿Cuándo se juega la Final?

El duelo por el título de la Copa Libertadores Sub 20, entre Santiago Wanderers y Flamengo de Brasil, se disputará este domingo 22 de marzo, desde las 18:30 horas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

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