Santiago Wanderers hizo historia en el fútbol sudamericano y conquistó la Copa Libertadores Sub-20, un hito único para el fútbol nacional a nivel juvenil.

Ante esto, no son pocos los que esperan que comiencen a llegar ofertas por las figuras del cuadro caturro, sobre todo tras la confirmación de Reinaldo Sánchez, quien aseguró que todos los jugadores del plantel campeón tienen contrato vigente con el club.

ver también La historia de amor de Christian Silva, el MVP de Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

En ese contexto, surgieron informaciones sobre clubes y grupos internacionales interesados en la joya del Pacífico, Christian Silva, delantero de 18 años y goleador de Wanderers en el certamen continental.

Flamengo y City Group van por Christian Silva

Así es, porque según informó el medio brasileño RTI esporte, uno de los interesados es el City Group, conglomerado que administra clubes como el Manchester City, quien envió ojeadores a la final disputada en Ecuador para seguir de cerca al atacante. La idea es evaluar su rendimiento en un escenario de alta exigencia y, en caso de cumplir con las expectativas, avanzar con una oferta tras el torneo. Eso sí, el mismo medio añade que el jugador nacional no está contemplado para el primer equipo inglés, sino como parte del proyecto en alguno de los clubes del holding.

Pero eso no es el único interesado. Al interés del City Group se suma el Flamengo. Esto según reportó el diario La Estrella de Valparaíso, quienes ya habrían realizado sondeos informales por el delantero, aunque por ahora no existen ofertas concretas en las oficinas de la dirigencia porteña.

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Lo único claro ahora es que en Valparaíso la postura es clara: no hay apuro por vender, eso sí, esperan que el mercado se mueva tras el impacto de la campaña internacional.

Silva, que suma cuatro goles en cuatro partidos en la Libertadores Sub-20, tiene contrato hasta 2028 y según señala el medio brasileño, cuenta con una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros , lo que lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol chileno actual.

En resumen

Santiago Wanderers hizo historia al ganar la Copa Libertadores Sub-20.

al ganar la Copa Libertadores Sub-20. Christian Silva despierta interés internacional , con City Group y Flamengo siguiéndolo de cerca.

, con City Group y Flamengo siguiéndolo de cerca. El club no tiene apuro en vender y espera ofertas tras el torneo; su cláusula es de 10 millones de euros.

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