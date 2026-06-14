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Nieta de Carlos Caszely es víctima de violenta encerrona: “La maltrataron”

La nieta de Carlos Caszely fue víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este domingo. Cinco delincuentes armados la intimidaron, agredieron y le robaron su vehículo, mientras que Carabineros logró detener a dos sospechosos horas más tarde.

Por Andrea Petersen

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Nieta del exjugador sufrió encerrona.
Nieta del exjugador sufrió encerrona.

Durante la madrugada de este domingo, Martina Garrido, nieta del exfutbolista Carlos Caszely, fue víctima de una violenta encerrona. Según se informó, cinco delincuentes menores de edad la interceptaron e intimidaron con armas de fuego para concretar el robo.

El propio histórico de la Roja se refirió a la situación a través de sus redes sociales. “Asaltaron a mi nieta, le quitaron el auto y la maltrataron. Dentro de todo está bien”.

Asaltan a la nieta de Carlos Caszely

Tras la denuncia, el procedimiento permitió la detención de dos personas en la comuna de San Ramón. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, la joven fue interceptada por cinco sujetos durante la madrugada del domingo, cerca de la 1:30 horas, quienes la agredieron para robarle su vehículo y otras pertenencias.

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Horas más tarde, el automóvil sustraído, un Mercedes-Benz de color blanco, fue encontrado en la comuna de San Ramón, lo que permitió avanzar en las diligencias para identificar a los responsables del delito.

En conversación con 24 horas, Martina señaló: “Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar”.

“Me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso”.

El exfutbolista también se refirió a los sucedido y señaló: “Lo principal es que no le pasó nada más allá de esto. A cualquiera que le pongan un arma en la cabeza, uno no sabe cómo puede reaccionar”.

En síntesis:

  • Martina Garrido, nieta de Carlos Caszely, sufrió una violenta encerrona durante la madrugada del domingo.
  • Cinco delincuentes armados robaron un Mercedes-Benz blanco y agredieron a la víctima en el asalto.
  • El procedimiento de Carabineros logró la detención de dos personas en la comuna de San Ramón.
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