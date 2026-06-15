El jugador de la Real Sociedad salió lesionado de su encuentro ante Países Bajos. No obstante, marcó un récord en Norteamérica.

Es evidente que en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones se romperán varios récords. Son múltiples las selecciones que, por ejemplo, pasarán por primera vez de fase en el Mundial 2026, ayudados por el avance de la mitad de los terceros lugares por cada grupo.

Además, la gran cantidad de partidos pueden hacer que más de algún jugador se transforme en el con más presencia en un Mundial para su respectivo país. No obstante, hay récords que no dependen de la novedosa forma que adquirió esta Copa del Mundo.

Una de estas especiales marcas fue batida por un japonés que milita en la Real Sociedad de España. Es conocido como “El Messi nipón” y jugó 75 minutos en el empate ante Países Bajos, por el Grupo F.

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La geométrica estadística de Takefusa Kubo

No fue un partido redondo para Kubo ante Países Bajos. Más allá de lo chistoso que eso pueda sonar, lo cierto es que el japonés salió lesionado ante los neerlandeses y aún es duda para el resto del Mundial 2026.

Pero, tan sólo con entrar en la alineación de la Selección de Japón, el volante hizo un récord que ni Pitágoras se habría imaginado. Es que, con su inclusión, superó a otros jugadores con nombres geométricos que habían jugado mundiales.

De esta forma, con su tercera aparición en una Copa del Mundo, Takefusa Kubo superó a Fernando Redondo (argentino que solamente participó en el Mundial de Estados Unidos 1994) y a Juan Guillermo Cuadrado (colombiano que jugó en el Mundial de Brasil 2014 y de Rusia 2018). ¡La hipotenusa!

Kubo celebra con Nakamura en el empate ante Países Bajos | Getty Images

En resumen…

Takefusa Kubo impuso un récord geométrico en el Mundial 2026 tras enfrentar a Países Bajos.

impuso un récord geométrico en el Mundial 2026 tras enfrentar a Países Bajos. La Selección de Japón empató contra Países Bajos en el Grupo F de la Copa.

empató contra Países Bajos en el Grupo F de la Copa. El volante Takefusa Kubo salió lesionado y superó las marcas mundialistas de Redondo y Cuadrado.