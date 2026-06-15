El volante central del Manchester City y capitán del cuadro hispano sacó la voz para dejar algunas conclusiones positivas de un empate que nadie tenía en sus planes. El portero Unai Simón se sumó al hombre del Manchester City.

Rodri prefirió quedarse con la parte llena del vaso tras la igualdad que nadie esperaba entre España y Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H en el Mundial 2026. El mediocampista del Manchester City de Inglaterra dejó varias frases que llamaron la atención.

“No pudo ser. Poco que reprochar, sabíamos que era un partido de paciencia. Se metieron atrás muy rápido. Hemos generado, pero no pudimos meterla. Es difícil contra un equipo tan físico y replegado”, apuntó el exfutbolista del Atlético Madrid y el Sevilla en un diálogo con DSports.

El cuadro africano tuvo como figura al portero Vozinha, quien tiene 40 años y milita en el CD Chaves de la segunda división de Portugal. “Lo positivo es que no nos crearon nada, a tratar de mejorar de cara al gol. Depende de la inspiración y acertar, esto también es fútbol. El equipo lo intentó, tuvo fluidez”, añadió Rodri.

Rodri en acción ante Cabo Verde. Es el capitán de los españoles. (Mattia Ozbot/Getty Images).

“Es cuestión de ajustar y saber que tienes que meter las ocasiones. Así de fácil”, apuntó el mediocentro de 29 años, quien en el minuto 87 fue reemplazado. El DT de los hispanos, Luis de la Fuente, ordenó el ingreso de Nico Williams a muy poco del final.

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Rodri y Unai Simón sacan extrañas cuentas alegres tras 0-0 de España vs Cabo Verde

Rodri no fue el único de España que no mostró mucha disconformidad por no haber podido vencer a Cabo Verde, país que tuvo su estreno en una Copa del Mundo. “Ellos juegan así, no van a pasar del centro del campo”, afirmó el jugador de los Citizens.

“Es cuestión de mejorar el acierto, cuanto más juguemos mejor”, sentenció Rodri, quien tuvo a su compañero arquero Unai Simón como escudero en esa opinión. El meta del Athletic Club de Bilbao coincidió con el volante central y les hizo un llamado a sus compañeros.

Unai Simón fue el portero titular de España vs Cabo Verde. (Mattia Ozbot/Getty Images).

Simón planteó que “en el esfuerzo en juego y plan de partido no se puede reprochar nada. Debemos seguir convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido vs Arabia Saudita”. Habrá que ver si pueden vencer a los saudíes en la segunda jornada.

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