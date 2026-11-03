El ex periodista del extinto canal repasó su salida tras acusaciones de gesto obsceno contra Grace Lazcano. Apuntó contra el conductor del programa.

Corría agosto del 2017 y Romai Ugarte era sacado del CDF tras polémico gesto obsceno que dio la vuelta en redes sociales. Ahí se apuntó inicialmente a que se burló de su compañera Grace Lazcano, durante el programa En el Nombre del Fútbol.

A nueve años del hecho, el carismático comunicador contó su verdad y le cayó con todo a Pablo Flamm, quien era el conductor del espacio. Durante su participación en TV Sanhueza, Romai dio su versión de los hechos.

“A Flamm lo iban a sacar de ahí porque era muy fome y a mí me iban a poner en el programa. Eso (el gesto) había pasado hace tres semanas, le dije (a Grace) que ese gesto nunca se lo había hecho a ella, se lo hice a la gente que trabaja, al tramoya”, partió diciendo.

El gesto que sacó al periodista del extinto canal.

Romai Ugarte apunta al culpable de su salida

Siguiendo con su descargo, Romai Ugarte le cayó con todo a Pablo Flamm, conductor y editor del extinto En el Nombre del Fútbol, del CDF. Es más, el periodista desclasificó cuando le fue a pedir explicaciones a su ex jefe.

Romai y Pablo Flamm.

“El otro día fui a Rancagua, lo vi y nos dimos un abrazo con el tramoya. Le dije: “Este fue el del gesto, aquí está”. Yo el gesto se lo hice a él porque le estaba sirviendo café a Pablo Flamm, eso fue. La gente que estaba ahí sabía”, explicó.

En relación a su despido, Romai dijo que tras el gesto “se la mandaron a un tuitero la imagen y él la subió después de un mes y ahí empezó, eso fue. Yo esa misma noche hablé con la Grace, le dije que no era para ella y me dijo: ‘Sí, estoy clara'”.

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“Pablo Flamm me dijo lo mismo: “No pasa nada”, pero el que la mandó (la foto) fue él, sí. Pasaron nueve años, hablé con él (Flamm), ¿has visto cuando a alguien le tirita la pera? Cuando lo encaré le tiritaba la pera”, cerró.