Corría agosto del 2017 y Romai Ugarte era sacado del CDF tras polémico gesto obsceno que dio la vuelta en redes sociales. Ahí se apuntó inicialmente a que se burló de su compañera Grace Lazcano, durante el programa En el Nombre del Fútbol.
A nueve años del hecho, el carismático comunicador contó su verdad y le cayó con todo a Pablo Flamm, quien era el conductor del espacio. Durante su participación en TV Sanhueza, Romai dio su versión de los hechos.
“A Flamm lo iban a sacar de ahí porque era muy fome y a mí me iban a poner en el programa. Eso (el gesto) había pasado hace tres semanas, le dije (a Grace) que ese gesto nunca se lo había hecho a ella, se lo hice a la gente que trabaja, al tramoya”, partió diciendo.
Romai Ugarte apunta al culpable de su salida
Siguiendo con su descargo, Romai Ugarte le cayó con todo a Pablo Flamm, conductor y editor del extinto En el Nombre del Fútbol, del CDF. Es más, el periodista desclasificó cuando le fue a pedir explicaciones a su ex jefe.
“El otro día fui a Rancagua, lo vi y nos dimos un abrazo con el tramoya. Le dije: “Este fue el del gesto, aquí está”. Yo el gesto se lo hice a él porque le estaba sirviendo café a Pablo Flamm, eso fue. La gente que estaba ahí sabía”, explicó.
En relación a su despido, Romai dijo que tras el gesto “se la mandaron a un tuitero la imagen y él la subió después de un mes y ahí empezó, eso fue. Yo esa misma noche hablé con la Grace, le dije que no era para ella y me dijo: ‘Sí, estoy clara'”.
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“Pablo Flamm me dijo lo mismo: “No pasa nada”, pero el que la mandó (la foto) fue él, sí. Pasaron nueve años, hablé con él (Flamm), ¿has visto cuando a alguien le tirita la pera? Cuando lo encaré le tiritaba la pera”, cerró.