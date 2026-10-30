Luego de la polémica en Radio Pauta, el ex portero azul volvió a la carga con el tema y se cuadró con el "Loco". Repasó un antiguo caso similar con Romai Ugarte en el CDF.

Pese a que se calmaron las aguas por el caso de Nicolás Peric en Radio Pauta, un recordado ex portero de U de Chile salió al paso de la polémica. Todo partió cuando el “Loco” hizo un gesto obsceno en pleno programa a su compañera Francisca Vargas.

Si bien aclararon posteriomente las partes que todo estaba bien y mantienen una relación de amistad, ahora fue Roberto Rojas quien salió al paso. El también ex meta apodado “Tomatín” se cuadró con Peric ante el linchamiento virtual sufrido.

“Entre ellos dos existe una confianza única, son compadre y comadre. No corresponde, está bien, pero no te pongai tan… Si pidieron disculpas publicas, se pueden hacer como quieran, son compadres, familiares”, le dijo al periodista Álvaro Sanhueza, en TV Sanhueza.

Ex portero critica los castigos en los medios

Ratificando su defensa a Nicolás Peric, Roberto “Tomatín” Rojas volvió a la carga para ejemplificar con otro antiguo caso que se exageró en las críticas al “Loco”. Repasó también un antiguo episodio en el CDF (ex TNT Sports).

El momento que desató la polémica en el programa.

“Fue un error televisivo, ¿por qué personal? Si ellos tienen la confianza para hacerlo. Obvio, ¿cómo no los voy a defender? Sé que tienen una relación de compadre, comparten toda la semana, que hagan lo que quieran”, dijo sobre Peric.

Fue ahí que sacó a colación un caso similar, cuando en CDF despidieron a Romai Ugarte por otro gesto obsceno atribuido a Grace Lazcano. Tomatín contó su verdad sobre ese momento, ya que era parte del set en ese 2017.

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“Estabamos en el programa y en ese momento nos ofrecían café y como que le sirvieron uno a Pablo Flamm (el conductor) y creo que a la chica (Grace Lazcano). Romai hace el gesto (obsceno) hacia el jefe que le llevan el café y se arma tremendo show, injusto pa’ él”, cerró.