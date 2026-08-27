El experimentado volante caturro elogió la sangre joven del equipo, luego de alcanzar la cima y quedar con los mismos puntos que los loínos.

Santiago Wanderers dio un paso clave en su sueño de ser campeón en Primera B y lograr el ascenso en el fútbol grande. Los caturros derrotaron como visita por 1-0 a San Luis y alcanzaron la cima del torneo.

Eso sí, el liderato es compartido, ya que los del puerto dieron caza a Cobreloa, quien tras perder ante Unión Española cedió terreno en la lucha por el título. Jorge Luna, experimentado caturro, habló con RedGol sobre el panorama wanderino.

“No es menor a los 10 minutos que no echen un jugador. Y después conseguir el gol y aguantarlo después casi 70 minutos con uno menos, creo que hay que sacarse sombrero por el gran trabajo que que hizo el equipo“, partió diciendo.

Wanderers y la lucha por el ascenso

Jorge Luna pone calma a la hora de hablar del combo y combo que tendrá Wanderers junto a Cobreloa por el ascenso en Primera B. Eso sí, apuesta por la sangre joven del equipo de Francisco Palladino.

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“Es lindo, difícil, importante para nosotros. Los chicos han hecho un gran trabajo, no he tenido la posibilidad de jugar, pero creo que los que ingresaron del principio, los chicos que le tocó entrar, lo han hecho de maravilla“, aseguró.

Para el “Semilla” Luna, en el puerto no miran a Cobreloa, ya que “nosotros tenemos que ver lo nuestro, tenemos que ir partido a partido, que es lo más importante. Creo que depende mucho de nosotros”.

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“Hoy tenemos esta posibilidad de estar ahí punteros, así que ahora depende nosotros cuidarlo y seguir mejorando, que va a ser muy importante. Es partido a partido para poder mantenerse arriba, esto va a ser así hasta el final, así que tenemos que estar tranquilos”, cerró.