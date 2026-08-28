El adiestrador del albiverde encaró la fuerte acusación que se hizo a su plantel y recalcó que han respondido de la mejor manera.

Deportes Temuco quiere dar vuelta la página y revertir el irregular rendimiento que ha mostrado en la Primera B. El elenco albiverde marcha 12° con 25 unidades y está lejos de la parte alta y de la zona de Liguilla.

Por lo mismo, la dirigencia decidió sacar del cargo a Arturo Sanhueza y en su lugar apostaron por el experimentado Emiliano Astorga. Sin embargo, su llegada no ha estado ajena a polémicas.

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Esto porque el ex portero y gerente deportivo, Roberto Rojas, apuntó a que el plantel está con sobre peso y que esto ha sido fundamental en la baja de rendimiento.

“Cuando hay jugadores 15 kilos arriba de su peso ideal, significa que no hay compromiso con el club. Pero regalan un par de camisetas a los pseudoperiodistas o van a los asados de la barra donde también les dejan un par de camisetas”, aseguró “Tomatín” en su cuenta de X.

Roberto Rojas acusó que Temuco tiene jugadores con 15 kilos de sobrepeso. Fuente X.

Emiliano Astorga defiende a Temuco por caso de sobrepeso

El tema es que ahora Emiliano Astorga debe enfrentar este escenario y el próximo domingo 30 de agosto tiene un partido clave ante Puerto Montt.

“El equipo demostró carácter. Estamos trabajando desde que llegamos. De ahí corre mi responsabilidad. Para atrás no me meto”, abordó el estratega en conferencia previa al duelo en el Estadio Germán Becker.

Sin embargo, Astorga decidió parar en seco los comentarios sobre sus jugadores y recalcó que desde su llegada han respondido con todo.

“Trato de poder revertir la situación. Hicimos mediciones. Llevo poco tiempo, es difícil hacer una apreciación por el peso. Nosotros vemos un equipo a full, han respondido a las cargas. Yo no veo sobrepeso. Hay que manejar ese tipo de comentarios. Pero yo como cuerpo técnico trato de sobreponerme”, aseguró.

Por lo que en la próxima fecha 22° de la Primera B buscarán hacer pesar la localía para no estancarse en el fondo de la tabla y volver a meterse en la lucha por el anhelado ascenso.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de Primera B?

De momento la Primera B es liderada por Santiago Wanderers que tiene 38 unidades y 16 goles a favor de diferencia. Mientras que Cobreloa tiene mismo puntaje pero con +15. Por lo que se ubica segundo.

En tanto Deportes Temuco es 12° con 25 unidades y solo +1. Por lo que todavía está lejos de la zona de Liguilla para soñar con un cupo por el retorno a la Liga de Primera.