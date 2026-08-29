El relator le dice adiós a su eterno compañero de transmisiones y le dejó emotivo mensaje, junto con una despedida a su ahora ex canal.

Claudio Palma ya fue presentado oficialmente en Mega, donde relatará a la selección chilena rumbo al Mundial 2030, con Iván Zamorano en los comentarios. El experimentado relator deja Chilevisión tras años en dicha señal.

Es ahí donde los nostálgicos repasan la separación de su icónica pareja televisiva: Aldo Schiappacasse. El “Negro” ocupó sus redes sociales para decirle adiós a su ex canal y su compañero de tantas batallas.

“Recuerdo como si fuera ayer mi debut relatando a La Roja en el canal. Fue en tierras lejanas, en Japón y Corea. Un septiembre del 2018. Ahí comenzó mi historia en Chilevisión. Desde lo futbolístico, mi llegada coincidió con un momento bajo del fútbol nacional; pero, desde lo profesional, fue una etapa de crecimiento absoluto”, partió diciendo.

Claudio Palma le deja un mensaje a Aldo

Con sentimientos encontrados entre el adiós y el tomar un nuevo desafío en la señal competencia de CHV, Claudio Palma recordó la figura de Aldo Schiappacasse. Más allá de los profesional, el relator le dejó un mensaje apelando a lo “humano”.

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“Han pasado los días y dejo Chilevisión con esa sensación que suele acompañarnos cuando cerramos una etapa: la nostalgia. Dejo a muchas personas conocidas y queridas, a quienes recordaré siempre”, sostuvo, previo a nombrar a su partner periodista.

En relación a Schiappacasse, el Negro Palma recordó sus mejores anécdotas y lamentó que “también me separo profesionalmente de Aldo, después de muchos años trabajando juntos”.

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“Si pudiera resumir todo este tiempo compartido, diría que su enorme nivel periodístico siempre me llevo a estar al máximo de mis capacidades”, cerró el histórico relator.