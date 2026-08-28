Claudio Palma conversó con Redgol sobre las grandes expectativas que tiene a los 57 años tras haber llegado a Mega para relatar a la selección chilena en el próximo proceso de eliminatorias.

Claudio Palma es el relator más importante de los últimos años en el fútbol chileno, lo que queda demostrado en el nuevo paso que dará en su carrera: llegar Mega para transmitir a la selección chilena.

El Negro, como lo llaman sus amigos, conversó con Redgol sobre este desafío que le llega a los 57 años y que le ha devuelto la motivación con el relato.

“Es Bonito. La vida a uno lo sorprende, porque de cara a Sudáfrica sufrí la partida de mi viejo, en el 2008 y hasta ese momento no era relator de la selección en ningún medio, eso lo hacía la gente más experimentada“, partió recordando.

Palma se transforma en la voz de la selección chilena

Ahí cambió para siempre su vida profesional. “Cayó la noticia de que en ese momento CDF tendría los partidos de la selección en los estudios e hicimos algo bien lindo, aunque fuera en estudio, porque solo fui al triunfo contra Argentina al estadio”, rercordó.

-Después de eso pudiste relatar a la Roja en DirecTV, lo que fue una consagración.

Claro. Una vez terminado eso no iba a ir al Mundial, pues los derechos los tenía TVN. Pero fui al Mundial con gente de Argentina, con Sebastián Rozental, Zamorano, fue un lindo desafío. Nos quedamos hasta el tercer lugar, una de las experiencias más gratificantes.

ver también ¿Mariano Closs, Claudio Palma o Solabarrieta? El relator del Mundial 2026 favorito en Chile según Cadem

-Después te conviertes en la voz de la era más gloriosa de la selección chilena y se te asocia a los triunfos.

Luego me llaman de Canal 13 y viene algo impensado en mi carrera, porque solo pensaba relatar en radio. El destino me llevó a formato tele, me quedé ahí, aunque me gustaba mucho la radio, que tiene una magia especial.

-Tras el auge de la Roja, vinieron las malas. ¿Cómo fue ese período?

Yo terminé conrato con Chilevisión donde estuve 8 años, que no fueron los mejores de la selección, porque veníamos de ganar dos Copa América.

– A pesar de los resultados, la gente te sigue queriendo mucho y s vio reflejado en la encuesta Cadem.

Hice buen Mundial y hubo una encuesta de Cadem que me dejó bien parado. Pero a pesar de eso, me sorprendió este llamado. Soy defensor de los relatores chilenos, los conozco, lo hacen bien. Y la gente se dio cuenta de la parcialidad de DIRECTV en el Mundial, en los relatos (de Argentina). Nosotros tuvimos buena sintonía (con CHV) y me sentí vivo.

-¿Pensaste que quizás no ibas a relatar nunca más a Chile en la televisión?

Terminó mi contrato y no pensé que me iba a llamar Mega, porque años atrás estuve cerca de ir pero me quedé en el 13. Fue algo rápido, de dos días y sólo me queda dar agradecimiento porque no es fácil a los 57 emprender un camino que ojalá termine con la selección en un Mundial, ojalá se dé. Como dice el eslogan, hay que volver a creer.

-¿Alguna vez ya habías relatano en ese canal?

Estuve el 2006 por un pituto en Mega, relatando el Mundial de Alemania. Ahí conocí a Rodrigo Herrera, a Mauricio Israel y un par de productores. Ahora me encontré ahora con un canal enorme. Es un lindo desafío, porque he durado harto en las pegas. Espero cumplir con un Chile clasificado a un Mundial.

ver también Mientras Chile sueña con Manuel Pellegrini: Las 8 selecciones que ya cambiaron de entrenador

–¿Cómo ves el equipo de trabajo?

Trabajé con Sepúlveda en Radio Nacional, con Gustavo Huerta en Fox y a Iván lo admiré siempre. Cuando nos sacamos ahora las fotos les decía que en este mismo canal daban los partidos del Real Madrid, con Milton Millas. De verdad lo admiro mucho. Estar con Zamorano en Sudáfrica y ver a los niños pidiéndole autógrafos, te da a entender que es nuestro patrimonio. Y a quien uno admiró, ahora los tengo al lado trabajando.

-Se siente un Negro Palma renovado al escucharte.

Yo quería relatar la selección, que es lo que más me apasiona. Si no me llamaba Mega, iba a hacerlo en redes sociales. Y ojalá vengan jugadores jóvenes, que exploten jugadores. Yo quiero que sean los 4 mejores años de mi pega. Despedirme con la bandera en alto. En algún momento perdí un poco de motivación por ciertas cosas, pero estos 4 años son un gran desafío. Será la mejor versión del Negro Palma.