Reciente sondeo de popular casa de encuestas fue claro sobre la preferencia de los hinchas nacionales. Además, Cristiano Ronaldo quedó como el jugador más guapo.

Se viene la última semana del Mundial 2026 y en Chile se ha vivido con gran fervor pese a que la selección no participó. Es ahí donde una reciente encuesta Cadem habló de la locura nacional por el torneo y los relatores favoritos.

Con consultados entre hombres y mujeres de 18 años o más, de todos los niveles socioeconómicos y todas las regiones del país, un total 700 casos participaron del popular sondeo. Ahí se consultó sobre su relator favorito en el Mundial.

El elegido fue Claudio Palma, quien pese a críticas en redes sociales por su transmisión junto a Aldo Schappacasse, fue el número uno. El relator Chile dice estar feliz por el cariño de la gente tras su pega en CHV.

Ranking de relatores favoritos del Mundial 2026 en Chile

Claudio Palma lidera las preferencias según la encuesta Cadem. El “Negro” se quedó con un 41% de las preferencias del sondeo del especial mundialero de 5C. Más abajo se encuentran Fernando Solabarrieta (14%) y Mariano Closs (8%).

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“Además, el 74% declara que ha visto el Mundial, en compañía de su familia (56%) y principalmente en sus casas (83%), siendo la televisión abierta la plataforma más usada (64%), aunque los segmentos socioeconómicos altos prefieren el tv cable o streaming pagado (64%)”, explica la muestra.



En otro particular ranking, Cristiano Ronaldo es considerado el futbolista más guapo del Mundial. El Bicho tuvo 19% de las menciones, seguido por Rodrigo de Paul (7%) y Keito Nakamura (7%).

Finalmente, de los encuestados hubo un 89% que supo o escuchó hablar sobre la suspensión de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. Ahí, un 47% está en desacuerdo con la medida, especialmente las mujeres (56%) y los jóvenes entre 18 y 34 años (58%).