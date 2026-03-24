La selección chilena regresa al terreno de juego y lo hace con un encuentro amistoso ante Cabo Verde. Ante las dudas por la transmisión, aquí te contamos dónde podrá ser visto el duelo.

La Roja dirigida por Nicolás Córdova realiza una gira por Oceanía, donde tendrá dos encuentros correspondientes a la FIFA Series, lo que consiste en partidos organizados por el ente rector entre rivales de diversos continentes. El primer oponente será el país africano.

¿Qué canal transmite el amistoso de Chile vs Cabo Verde?

El amistoso de Chile ante Cabo Verde podrá ser visto en Chilevisión en TV abierta, además de estar disponible en sus señales digitales de forma online.

¿A qué hora juega Chile vs Cabo Verde?

El duelo de La Roja será este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile, lo que vendría siendo la noche del jueves. El partido se jugará en Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

¿Por qué no lo dará Mega?

Hace algún tiempo se había informado que Mega es el nuevo canal a cargo de las transmisiones de la selección chilena. Por esto, a muchos sorprende que sea Chilevisión el canal que lleva a la pantalla el duelo entre La Roja y Cabo Verde.

Resulta que el acuerdo de Mega por La Roja es a partir del segundo semestre del 2026, posterior a la Copa del Mundo que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México. De esta manera, serán los encargados de dar las Eliminatorias rumbo a la cita planetaria de 2030.

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Posterior al encuentro de Chile ante Cabo Verde, La Roja se medirá contra Nueva Zelanda también en Auckland, pero el lunes 30 de marzo de 2026 a las 03:15 horas. Serán los dos exámenes que tendrá la selección que dirige de forma interina Nicolás Córdova.