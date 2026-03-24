La selección chilena regresa a la cancha y lo hace con sus primeras presentaciones en este año. Para Juvenal Olmos, un panorama incierto rodea a los dirigidos por Nicolás Córdova.

La Roja vive un escenario con más dudas que certezas, ya que tras la salida de Ricardo Gareca y posterior eliminación del camino a la Copa del Mundo, Córdova quedó como entrenador interino. Todavía no hay luces de quién será el técnico definitivo.

La crítica de Juvenal Olmos

Chile enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA, dos selecciones que estarán en la próxima cita planetaria. La Roja trabaja pensando en estos rivales y no mucho más, al menos así lo ve Juvenal Olmos, quien ve mucho incertidumbre en Juan Pinto Durán.

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“Yo no sé cómo tomarlo porque Nico Córdoba no es el técnico titular. Entiendo que está haciendo un muy buen trabajo en las inferiores. Entonces siento como que estos partidos están bien, hay que darle rodaje y son siempre importantes, pero siento que no tienen una conducta hacia un objetivo particular“, indicó Olmos a Radio ADN.

“Es como que estamos esperando algo, no sé, quizá la venida de Manuel Pellegrini, pero siempre le hace bien a la selección jugar. Se muestran jugadores jóvenes, se busca un proceso que puede ser importante“, complementó el ex seleccionador.

Juvenal Olmos analizó el presente de La Roja. Imagen: Getty

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Dentro de los negativos resultados que ha obtenido el fútbol chileno en los últimos años, Olmos valoró el logro de Santiago Wanderers en la conquista de la Copa Libertadores Sub 20. El actual comentarista les visualiza un buen camino en los Caturros.

“Yo creo que hay un antes y un después respecto a lo que es el futuro de Wanderers, y la protección y estímulo hacia un grupo de jugadores que logró algo que nosotros no estamos muy acostumbrados. Es una noticia refrescante para nuestro medio”, cerró Juvenal Olmos.