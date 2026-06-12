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Fútbol chileno

Claudio Bravo revela un querido héroe en Chile: “Cuando lo pasabas mal con Bielsa, estaba él y se hacía cargo”

El eterno capitán de la selección repasó viejas historias de los inicios de la era del rosarino, en los inicios de la Generación Dorada.

Por Nelson Martinez

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Bravo desclasificó otra historia de la era Bielsa.
© Archivo.Bravo desclasificó otra historia de la era Bielsa.

Claudio Bravo habló largo y tendido recordando viejas anécdotas de la selección chilena, mientras se disputa el Mundial 2026. Ahí apeló a los tiempos de Marcelo Bielsa, en el inicio de la Generación Dorada.

Si bien el capitán de la Roja siempre ha alabado el trabajo del rosarino, esta vez desclasificó al verdadero líder de ese proceso. Ante la pregunta en ESPN Chile sobre la figura de Luis María Bonini, Bravo contó su verdad.

“Él (Bonini) estaba a cargo prácticamente de todo, persona de liderazgo muy grande. Él era la figura paterna por decirlo así y cuando lo pasabas mal con Marcelo (Bielsa), aparecía la figura de él”, reveló.

Bravo no se olvida de la era Bielsa

Claudio Bravo recordó con nostalgia los inicios de la Generación Dorada, al mando de Marcelo Bielsa. Ahí siguió elogiando la figura del fallecido PF, Luis María Bonini, uno de los más queridos en el equipo.

“A nivel comunicacional, Bonini estaba siempre pendiente de decirte: ‘Cuidado con esto, te van a preguntar esto que genera ruido’. Él tenía mucha experiencia con jugadores”, repasó.

El ex capitán de la Roja también recordó la goleada 7-0 ante México, en la Copa América Centenario 2016. Por eso sacó al baile insólita petición de los aztecas, quienes no querían más guerra con esa Roja de Juan Antonio Pizzi.

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“Recuerdo que nos pedían ‘por favor’, que bajáramos el pie del acelerador”, dijo Bravo en ESPN Chile, en recuerdos lejanos que tienen hoy a Chile nuevamente mirando un Mundial por TV.

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