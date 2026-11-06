La actual mesa directiva de Azul Azul tiene las horas contadas, con una reconfiguración que apunta a cambiar drásticamente sus integrantes.

Universidad de Chile vivirá en unos días más una reestructuración total en la plana directoria de Azul Azul. La mesa que controla los destinos del bulla cambiará sus integrantes, dejando con esto varios rostros nuevos en el romántico viajero.

En ese sentido, hay un nombre que en las últimas horas ha ido tomando fuerza para que sea un nuevo directorio de la concesionaria que domina a la U.

De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Arcos en ADN Radio, hay un nuevo ex ministro de Sebastián Piñera que se perfila para ser director en Azul Azul, siguiendo con esto los pasos de Cecilia Pérez.

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Del gobierno de Piñera a Universidad de Chile

Se trata de Gerardo Varela, quien ofició de Ministro de Educación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Según detalló Arcos, su nombre estaría entre las opciones de Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, para armar la nueva mesa directiva de Azul Azul.

Gerardo Varela toma fuerza para llegar al directorio de Azul Azul en Universidad de Chile. | Foto: Archivo.

Se espera que el próximo viernes 13 de noviembre sea decisivo en esta materia, ya que en esa jornada se realizará una junta extraordinaria de accionistas para dar forma al nuevo directorio de la concesionaria.

Ahí Godoy debe definir los tiene integrantes que darán forma a Azul Azul tras todos los líos administrativos que tuvo la concesionaria con Sartor y la administración de Michael Clark.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis