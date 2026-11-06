Los escritorios se toman el fin de año en nuestro balompié. Un elenco que ya ha recibido sanciones este año recibió la peor noticia, aunque aún puede apelar.

El fútbol chileno se llena de denuncias y castigos administrativos en las últimas semanas. Entre desafiliaciones a San Marcos y Santiago City, ahora le dieron mazazo a otro club que pelea arriba, con castigo para el 2027.

Se trata de Deportes Rengo, que está en la parte alta de la tabla de la liguilla del descenso en la Segunda División. Los Oro y Cielo ya han tenido castigos con resta de puntos este año y administrativamente recibieron la peor noticia en la reciente jornada.

El Órgano de Primera Instancia (OPI) informó que se deniega la licencia al elenco adiestrado por Víctor Fuentes, en un documento fechado el pasado 2 de noviembre de 2026. Bajo esa premisa, Rengo no podrá jugar el próximo año.

¿Qué viene ahora para el equipo?

Deportes Rengo fue borrado para jugar en el fútbol chileno el año 2027, tras resolución de la OPI. La decisión fue adoptada bajo las disposiciones del Reglamento de Licencia de Clubes.

Foto: Deportes Rengo.

Según se explica en el mismo escrito, el veredicto no explica las razones de la decisión, pero sí permite presentar un recurso ante la Instancia de Apelación. Ahí se jugarán su última carta en la región de O’Higgins.

Deportes Rengo tiene ahora un plazo máximo de cinco días hábiles para apelar, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Eso, mientras sigue disputando la liguilla del descenso.

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En cuanto a lo futbolístico, el elenco Oro y Cielo es segundo en la tabla y por ahora se encuentra lejos de la zona roja. Descienden dos a Tercera A, con tres fechas por disputarse para el equipo de Rengo.

Tabla liguilla del descenso: