Una repetición del quinto gol de Coquimbo Unido dejó ver un particular gesto de un compañero, por demorarse en salir para achicar a Pratto.

Colo Colo lamentó la dura goleada sufrida en la visita a Coquimbo Unido por un marcador de 5-2, donde la crítica le pegó duro al portero Gabriel Maureira por su desempeño.

Pero hubo un momento que no tuvo mucha repercusión dentro de la cancha, cuando el formado en el estadio Monumental fue apuntado por un compañero tras el quinto gol.

Fue tras la anotación de Lucas Pratto, que cerró la boleta pirata, que Víctor Felipe Méndez le recriminó lo tarde de la salida al portero, mientras el meta y Jeyson Rojas estaban desparramados en el césped.

Méndez levanta los brazos y luego reclama que no salió nunca para achicar. Foto: Captura TNT Sports.

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Méndez recriminó en plena cancha a Maureira

El reloj llegaba a los 81 minutos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, cuando vino la última contra letal para Coquimbo Unido, la que tuvo como protagonista a Lucas Pratto.

Mientras el delantero argentino corría como petrolero al área alba, Méndez y Rojas intentaban darle caza, siendo este último el que casi lo logra por muy poco aplicando velocidad.

Si bien el ex Católica definió de gran forma, Méndez levantó los brazos en señal de enojo, además de criticar que Maureira esperó mucho para salir al achique, lo que le dejó todo el espacio al goleador para anotar el quinto tanto.

Una escena llamativa, pero que se suma a las fuertes críticas que recibió el portero, en una negra jornada en el norte del país y que, a futuro, le puede costar el puesto con un Vozinha que todavía espera.

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