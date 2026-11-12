El entrenador además sacó pecho por el grupo que ha ido formando en este largo interinato.

Chile vuelve a la cancha con un encuentro amistoso ante Colombia. Nicolás Córdova tomó la palabra y enfatizó en la importancia que tendrá este duelo.

La Roja ha vivido tiempos negativos, con poca claridad dirigencial y deportiva. Córdova ha debido asumir un interinato que ha durado más que patada de astronauta. De todos modos, el entrenador está contento con el grupo que ha formado.

Amistoso de alto vuelo

Ya en Cali a la espera del partido contra Colombia, Nicolás Córdova dio la habitual conferencia de prensa previa. Ahí, el técnico valoró que durante su mandato, ha podido ir incorporando a jugadores jóvenes a la selección, lo cual era su objetivo.

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“Ya se empieza a formar el grupo sobre lo que pasó en septiembre del año pasado, donde era todo novedad, cambios. Se habló de que hicimos debutar a Ian Garguez, Maxi gutierrez, Iván Román. Después incluimos a más jugadores y el plantel está tomando una forma. Eso no significa que en el futuro habrán llamado de gente más grande, hoy el foco es armar este plantel competitivo independiente de quien esté sentado en la banca”, detalló.

“Faltan jugadores por lesiones, se deberían ir incluyendo, aparecer de la sub 20, sabemos la materia primera que viene de abajo. En 8 días más empieza el Mundial Sub 17. Esto se armará en la medida que pase el tiempo y sabiendo que jugamos este tipo de partidos necesarios para ver en qué nivel estamos“, complementó Córdova.

Nicolás Córdova trabaja pensando en los amistosos con Colombia. Imagen: Photosport

El partido ante Colombia es de gran competitividad. Los Cafetaleros vienen de estar en la última Copa del Mundo, por lo que son una de las mejores selecciones del continente. Para Nico Córdova, este será un encuentro con nivel de duelo oficial.

“Partido difícil, selección aceitada, proceso largo, Mundial adentro y final de Copa América. Siempre tienen jugadores de gran nivel en Colombia. El futbolista colombiano está muy bien posicionado a nivel mundial, para nosotros que estamos en recambio de lleno, es muy importante, esto es lo más similar que tenemos a las clasificatorias“, cerró el DT interino de Chile.