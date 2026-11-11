El cuerpo médico de La Roja confirmó la ausencia del central de Atlanta United y se suma a Benjamín Kuscevic. Lo reemplazará seleccionado Sub 20.

Una nueva ausencia suma la Selección Chilena para los dos amistosos que jugará entre el viernes 13 y martes 17 de noviembre ante Colombia, tras confirmarse hace instantes la baja del defensor central Paulo Díaz.

Por medio de un comunicado oficial, el cuerpo médico de La Roja informó que se liberó al central del Atlanta United, pues “presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”.

De esta manera, Paulo Díaz se suma a otro defensor que milita en la Major League Soccer (MLS) como es Benjamín Kuscevic, quien se ausenta por un esguince en el tobillo derecho. Aunque a diferencia de lo que pasó con el ex Católica, el ex River tiene un reemplazante.

En el mismo comunicado, la Selección Chilena informó que “el cuerpo técnico sumó a la convocatoria al seleccionado sub 20 José Movillo“, quien juega actualmente en O’Higgins, que sumará otra baja para la Final de Copa de la Liga, junto con la de Felipe Faúndez.

Paulo Díaz descartado en la Selección Chilena (Carlos Parra/Comunicaciones ANFP)

Paulo Díaz es baja en la Selección Chilena

La ausencia del oriundo de Santa Cruz es un golpe fuerte para el esquema de Nicolás Córdova, quien logró encontrarle el puesto en el triunfo por 2-0 ante México, cuando lo colocó líbero rodeado de Diego Ulloa y Jonathan Villagra.

Ese duelo en Los Ángeles fue la vuelta a la Selección Chilena de Paulo Díaz tras no formar parte de las convocatorias en los amistosos posteriores a las Eliminatorias para el Mundial 2026. En la gira por Norteamérica, fue suplente ante Canadá y jugó media hora ante Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, el central disputó 58 encuentros con La Roja y estuvo en cancha durante 4.332 minutos, en los que registra un gol, ocho tarjetas amarillas y una expulsión.

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¿Cuándo juega La Roja?

En partido amistoso internacional, la Selección Chilena visitará a su par de Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, este viernes 13 de noviembre desde las 21:00 horas.

En síntesis