El entrenador de La Roja ya sufrió la baja de Benjamín Kuscevic para este encuentro.

Chile entrena pensando en sus duelos amistosos contra Colombia. Claro que Nicolás Córdova sufre un nuevo dolor de cabeza por una posible baja para estos encuentros.

La Roja regresa a la cancha midiéndose ante los Cafetaleros. Serán dos partidos, primero como visita y luego en el Estadio Nacional, los cuales podrían marcar el final del interinato de Córdova. Podrían, porque en la selección nunca se puede afirmar nada con absoluta certeza.

La duda de Chile

Antes de que se reuniera Chile en Juan Pinto Durán, ya había sido descartado Benjamín Kuscevic. El defensa de Toronto sufrió un esguince de tobillo que le impidió ser parte de estos encuentros. El problema es que ahora podría sumarse otra baja.

Se trata de Paulo Díaz, quien sintió molestias musculares en el último entrenamiento de La Roja. El jugador de Atlanta debió dejar la práctica y se espera que se realice estudios para poder saber si seguirá junto a la concentración o debe ser liberado.

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Sin Kuscevic y si se suma la baja de Díaz, Nicolás Córdova tendrá que analizar si es que decide llamar a otro defensa o se queda con lo que tiene. Por ahora cuenta para el puesto de central con Jonathan Villagra, Iván Román y Guillermo Maripán.

Todo dependerá de lo que arrojen los exámenes de Paulo Díaz. Para la convocatoria anterior Chile ya había perdido también a Kuscevic y en esa ocasión, Córdova decidió nominar a Igor Lichnovsky. Es complejo si se llega a quedar con solo tres centrales.

Paulo Díaz está en duda en Chile. Imagen: Photosport

Los amistosos de La Roja ante Colombia será este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en Cali, para luego enfrentarse el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago. Chile quiere despedir el 2026 con victorias sobre los Cafetaleros.