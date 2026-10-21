Los cruzados enfrentarán a los itálicos apenas días antes del clásico universitario ante la U, cosa que molestó mucho en la precordillera.

En Universidad Católica reina la molestia luego que la ANFP oficializara la fecha de su partido pendiente ante Audax Italiano, duelo que debía jugarse el pasado sábado 10 de octubre en el Claro Arena, pero que por los aluviones en Las Condes, debió suspenderse.

Y es que el ente rector del fútbol chileno fijó el partido para el miércoles 28 de octubre en la precordillera. Con esto, a los cruzados se le viene un calendario bastante cargado de partidos claves tras un mes sin jugar.

Este comenzará ante Unión La Calera como visitante este domingo 25 de noviembre, seguirá en el mencionado choque ante Audax el miércoles 28 y culminará el domingo 1 de noviembre en una nueva edición del clásico universitario ante la U.

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La razón de la polémica fecha para el Universidad Católica vs Audax

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en la UC realizaron bastantes maniobras para cambiar el día del partido con los itálicos. Es más, confirman que hubo llamados a Pablo Milad, presidente de la ANFP, y a Yamal Rajab, gerente de competiciones.

La idea de la UC era que este duelo se jugase durante el fin de semana del 15 de noviembre, justo para la fecha FIFA. Sin embargo, en el ente rector del fútbol chileno desestimaron esta petición, poniendo sobre la mesa el llamado Cuaderno de Cargos pactado con TNT Sports.

Universidad Católica la próxima semana se jugará tres partidos claves en su lucha por ser el Chile 2. | Foto: Photosport.

En este manual de exigencias con la señal que transmite los partidos dice claramente que un partido reprogramado debe jugarse antes de los 21 días. Con este dato, el plazo fatal para fijar el choque entre cruzados e itálicos era el 31 de octubre.

Así las cosas, al equipo de Daniel Garnero se le viene una semana crucial donde se jugarán gran parte del éxito de este fin de año. La UC lucha punto a punto con la U por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, por lo que ganar esta seguidilla de partidos será clave para lograr ese objetivo.

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En síntesis