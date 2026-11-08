Los piratas se llevaron valiosos tres puntos en su visita a La Florida, donde Guido Vadalá se robó los aplausos con su anotación. Los locales miran de reojo la parte baja de la tabla.

Coquimbo Unido se anotó un triunfazo 1-0 como visita en domingo de fútbol total en Liga de Primera. Los piratas asaltaron el Bicentenario La Florida y se llevaron los tres puntos vitales en duelo ante Audax Italiano.

Con un verdadero golazo de Guido Vadalá, en el minuto 50, los hombres de Hernán Caputto aseguraron el triunfo. Ahí, el volante argentino encaró a todo Audax y refinió con un remate el ángulo.

Tras eso, incluso fueron los aurinegros quienes pudieron aumentar el marcador, el que terminó 1-0. Este resultado le permite al vigente campeón nacional trepar hasta posiciones de clasificación a Copa Sudamericana.

Así fue el golazo de Coquimbo

Con aplaudido tanto de Guido Vadalá, Coquimbo Unido logró tres valiosos puntos desde la casa de Audax Italiano. Los piratas llegan con la confianza en alto para su siguiente desafío: la final de Copa de la Liga, ante O’Higgins (sábado 14 de noviembre).

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El elenco de Hernán Caputto alcanzó momentáneamente la sexta posición del torneo, agarrando el último cupo a Copa Sudamericana 2027. Eso sí, deben esperar que Huachipato no gane su duelo ante Unión La Calera, esta noche.

Por su parte, los itálicos quedaron en la posición 13° de la Liga de Primera. La mala campaña solo los tiene arriba de Cobresal, U de Concepción y Unión La Calera, mirando de reojo la zona de descenso.

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En la próxima fecha, el elenco del Pato Graff se jugará una verdadera final por escapar del Fantasma de la B. Audax visitará a Cobresal, rival directo en la parte baja de la tabla.

Tabla Liga de Primera: