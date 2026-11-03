“Equipo diminuto”: campeón con Colo Colo se burla de la U por palabras de Diego Rivarola

Sebastián Toro escuchó a Diego Rivarola señalar que en la U no son hinchas de las copas y los trató de equipo chico.

Universidad de Chile se alcanzó a ilusionar con quitarle el título a Colo Colo en lo que hubiese sido un remontazo espectacular. Sin embargo, la derrota ante la Católica lapidó esas esperanzas.

En el programa Leones Sueltos, Diego Rivarola junto a Rafael Olarra le respondieron a un hincha del Cacique que les escribió “van a mirar a papá levantar otra copa”.

Rivarola le respondió con populismo. “Mira amigo, nos encanta salir campeones, pero no somos hinchas de la U por las copas, así que levanten las que quieran. Seguiremos siendo hinchas de la U”, manifestó.

Luego agregó que “mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos. Eso es lo que no se dan cuenta. Gracias por seguirnos”.

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La reacción de Sebastián Toro a palabras de Rivarola

Sebastián Toro, defensa que fue campeón con Colo Colo el 2009 al hacer dupla de centrales con el venezolano Juan Manuel Rey, respondió a esos dichos de Rivarola.

Seba Toro le respondió a Rivarola

Sin guardarse nada tildó a la U de Chile de “equipo diminuto” y agregó unos emoticones de risa, desatando una discusión en redes que siempre hay entre hinchas de ambos equipos.

La respuesta de Seba Toro a Rivarola

Si Colo Colo logra amarrar el título en Chillán, ante Ñublense, sumará su estrella 35 en torneos nacionales y prácticamente doblará a los azules, que tienen 18.

Más atrás está Universidad Católica, que suma 16 campeonatos. Es decir, entre las dos universidades quedarán una estrella por debajo del Cacique.