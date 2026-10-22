El volante chileno afronta un duelo decisivo con el Mengao por las semifinales de la Copa Libertadores.

Erick Pulgar se prepara para un duelo clave en el fútbol sudamericano. El chileno podría ser protagonista en la revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que definirán al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026.

La serie está completamente abierta después del empate 0-0 en el partido de ida, disputado en Argentina. Por eso, el conjunto brasileño buscará aprovechar la localía para quedarse con la clasificación y dar otro paso hacia el título continental.

Flamengo buscará imponer su juego frente a Estudiantes, que también va por la final.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Estudiantes?

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan este jueves 22 de octubre, a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil; por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Podrás seguir el partido EN VIVO a través de ESPN Premium y ESPN 5 . En streaming mediante Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos. También estará disponible en Chilevisión Web, Chilevisión YouTube y Pluto TV .

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ver también Con Erick Pulgar presente: Flamengo iguala ante Estudiantes en la semifinal de la Libertadores

Erick Pulgar y Flamengo van por el paso a la final

El Mengao llega fortalecido después de vencer por 3-0 a Bahía como visitante por el Brasileirao, con una racha positiva en el Maracaná, donde acumula 14 partidos consecutivos sin perder como local desde mayo.

Estudiantes, por su parte, intentará dar el golpe en Brasil. El cuadro argentino llega después de perder por 2-1 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura y necesita cambiar rápidamente el foco para afrontar el desafío internacional.

En resumen…