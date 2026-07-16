“Hola bebé”: Daniella Chávez echa al agua a nuevo refuerzo de O’Higgins por jote

La modelo y también influencier comentó la llegada de Tomás Avilés al elenco rancagüino. Pero además mostró como no tenía interés tan solo por vestir la camiseta celeste del Capo de Provincia.

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno y ahora es O’Higgins el que sorprende con una contratación directamente desde la MLS.

Esto tiene relación con el argentino nacionalizado chileno Tomás Avilés. El central de 22 años dejó el Inter Miami y ahora será nuevo defensa del Capo de Provincia.

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El jugador no la pensó dos veces y dejó atrás el camarín de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Maxi Falcón y Rodrigo de Paul, para jugar en el Estadio El Teniente, la Liga de Primera y la Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

“Estoy muy feliz. Sé lo que es está institución. El club juega copa y pelea por todo, es una linda oportunidad”, recalcó Avilés al momento de su llegada al cuadro rancagüino.

Pero su fichaje no estuvo ajeno a polémicas. Así lo deja en claro Daniella Chávez, que como fiel hincha de O’Higgins, abordó de inmediato la llegada del central.

Es que el presente de Avilés no era de los mejores en Estados Unidos. Pese a tener un gran comienzo en Inter Miami, luego fue renegado al CF Montreal donde tampoco pudo afianzarse en el equipo titular.

Daniella Chávez destapa a nuevo fichaje de O’Higgins por jote

Pero Daniella Chávez fue más allá y recordó que el jugador Tomás Avilés hace rato la venía buscando en Instagram. “¿Este es el nuevo Refuerzo de O’Higgins?”, publicó en X junto con una postal donde asoman los coquetos mensajes del futbolista.

“¿Y vos cuando venís?”, lanzó de entrada el trasandino. “Hola bebe, cómo estás?”, fue el segundo mensaje del central.

Por lo mismo Chávez recalcó que ella podría traer mejores refuerzos que la actual dirigencia de los rancagüinos. “Todos me escriben a mí y mucho antes de llegar. ¿Se imaginan los buenos jugadores que yo podría haber llevado a O’Higgins?”, lanzó fuerte y claro.

Daniella Chávez mostró los mensajes de Tomás Avilés

Lo que hace referencia a los rumores de César Pérez y Diego Arias como posibles refuerzos y que no sería del nivel que espera para O’Higgins.

Pero la modelo no se quedó ahí y ante las constantes consultas, reveló que el central no es el único que la busca por redes sociales.

Daniella Chávez recalcó que puede traer mejores refuerzos a O’Higgins

“Tengo más de 100 jugadores que me escriben de Italia , Argentina, Brasil, Inglaterra , España etc”, sentenció entre risas.