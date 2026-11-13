Pablo Mouche reveló un complejo momento que le tocó vivir al interior del camarín albo, lanzando duras críticas a la administración de Blanco y Negro.

Pablo Mouche cada cierto tiempo suelta papitas de lo que fue su polémico paso por Colo Colo. El argentino al parecer no guarda el mejor recuerdo del Cacique y así lo dejó en claro en una reciente entrevista al otro lado de la cordillera.

Fue en el canal de YouTube Sistema Joaco Santos donde el ex delantero rememoró un complejo momento que vivió la camiseta alba, donde no tuvo dudas al asegurar que el camarín del Popular fue el peor en el que pudo estar en su carrera.

Además, el trasandino disparó contra la administración de Blanco y Negro por el manejo que tuvo con el plantel durante la pandemia, algo que Mouche todavía no perdona, sobre todo por lo que le tocó vivir a la hora de negociar.

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Mouche elige el camarín de Colo Colo como el peor de su carrera

Al ser consultado sobre el peor camarín en el que estuvo, el ex atacante respondió que “el de Colo Colo de Chile, uno de los peores. Lejos. ¿Por qué? Me tocó vivir una situación difícil como grupo y sociedad, que fue la pandemia. El club era administrado por una empresa, una sociedad anónima, Blanco y Negro”.

“Teníamos que sentarnos a negociar, en medio de una pandemia, con una empresa. La negociación se tornó muy difícil desde el día uno, donde se resuelve que se iba a parar el fútbol. Ahí toman una decisión muy autoritaria de sacarnos el 50% del sueldo de marzo a diciembre y solamente devolvernos el 25% en todo el año posterior”, agregó.

Pablo Mouche dejó por el suelo el camarín de Colo Colo al recordar su paso por el club. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Mouche recordó que “nunca llegamos a un acuerdo y la empresa nos pasa a un seguro de cesantía. Yo me puso a cargo a full a pelear por el grupo, para que eso no pase. En un momento era todo color de rozas y bancaban todo, hasta que cuando empezó la presión al resto de los jugadores por detrás”.

“Como veían que la negociación por acá perdía fuerza, se iban uno a uno con los más jóvenes, los que menos cobraban, para comerles la cabeza. La típica de narcisista hijo de puta”, concluyó.

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