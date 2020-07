Jorge Valdivia destroza a Blanco y Negro por la crisis con el plantel de Colo Colo: "Lo manejaron muy mal"

Cuando Jorge Valdivia habla, lanza duras declaraciones. El Mago alzó la voz para analizar el panorama de su ex equipo, Colo Colo, que durante la pandemia vivió una enorme crisis entre la dirigencia de Blanco y Negro y el plantel de jugadores, porque no llegaron a acuerdo para bajar los sueldos de los futbolistas.

La tripulación tiene a su Mago ��‍☠️��‍♂️



¡Bienvenido a bordo!



Abracadabra �� @el_mago_oficial ⚓️ pic.twitter.com/n59lm1tGL1 — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 9, 2020

De esta materia opinó el actual volante de Mazatlán FC de México, quien le pegó duro a la concesionaria que administra al Cacique.

"Me extraña que Blanco y Negro, teniendo gente inteligente como Harold (Mayne-Nicholls) o Aníbal (Mosa) no hayan tenido la capacidad de hablar, aunque esto era esperado, pero uno tiene que tener un piso y más siendo personas que manejan una institución como Colo Colo. Si no me equivoco, son los únicos en Chile en esta situación. Me extraña que no la hayan manejado mejor, pero tiene que haber voluntad de ambas partes", dijo el Mago a radio ADN.

Jorge Valdivia ahora defiende los colores de Mazatlán

"Que no tengan para pagar el arriendo a jugadores, no sé si es legalmente válido y aquí se metió todo en una misma bolsa. Me enteré que se anduvo diciendo que le habían pagado los premios de Libertadores a los jugadores, no los firmamos, pero estuvo todo conversado con la antigua dirigencia y tampoco se ha pagado", agregó el ex seleccionado nacional.

Por último, Valdivia recalcó que "nosotros somos conscientes de la situación precaria por la que muchos pasan, ustedes han sido testigos de que jugadores han salido a la calle a ayudar a la gente. Ustedes no saben, pero hay jugadores que anónimamente está ayudando. Lo manejaron muy mal y me extraña de gente que vive hace mucho tiempo del fútbol y que son empresarios".

La voz de Jorge Valdivia se hizo escuchar y habló fuerte sobre un conflicto que por ahora está lejos de tener una solución.