El Instituto Nacional del Deporte difundió algunas imágenes del césped del principal reducto deportivo de Chile luego de las presentaciones de la banda surcoreana. También anunció cuáles son los pasos a seguir para la reparación del pasto.

El Estadio Nacional fue el recinto que albergó los tres conciertos que la popular banda BTS realizó en Chile el 14, 16 y 17 de octubre. Y luego de que se desmontara todo el aparataje necesario para las presentaciones, hubo un momento para hacer el balance del césped.

Lo hizo el Instituto Nacional del Deporte en Chile, que realizó la inspección luego de que el principal reducto deportivo del país recibiera a casi 220 mil espectadores para el espectáculo del grupo formado en 2010, que había causado mucha preocupación en la Universidad de Chile y La Roja.

“No se registran hundimientos estructurales. Se identificaron desniveles puntuales y menores, todo considerado dentro de lo previsto en la evaluación técnica. Por lo que no se presentan problemas de jugabilidad”, manifestó el IND a través de una declaración pública donde dio detalles.

Foto: IND.

“Se observan algunos signos de decoloración y zonas amarillas en el césped, que está dentro de lo esperado para este tipo de eventos”, añadió el organismo que funciona como propitario legal y administrador del Estadio Nacional, donde también hubo cierta afectación por las últimas lluvias.

De hecho, el IND puntualizó que “las precipitaciones del 13 de octubre provocaron acumulación de humedad en sectores específicos del campo de juego. La mayoría del campo de juego está en los parámetros normales”. Vale decir, nada realmente fuera de lo presupuestado, a pesar de que pueda ser chocante ver alguna de las imágenes.

Foto: IND.

“Se registra una baja densidad de la cobertura de césped en algunos sectores de la cancha. En gran medida tiene relación con la acumulación de agua producto de las altas precipitaciones”, reza la declaración pública emitida por el IND, que también anunció los pasos a seguir.

Foto: IND.

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Así será la recuperación de la cancha del Estadio Nacional tras los recitales de BTS

Por supuesto que hay pasos a seguir en la reparación del pasto en el Estadio Nacional luego de albergar las presentaciones de BTS. “Las labores de recuperación contemplan limpieza, oxigenación del suelo, verticorte, nivelación, siembra y fertilización”, reportó el Instituto Nacional del Deporte.

Foto: IND.

De hecho, en el siguiente evento programado en el principal reducto deportivo de Chile no habrá uso del césped. “Será el Interescolar de Atletismo, organizado por el Club Atlético Santiago: se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre y no tendrá uso de cancha central“, informó el IND.

Foto: IND.

“El proceso de mejoramiento y arreglos de la cancha se encuentra bajo responsabilidad de DG Medios. IND velará por su cumplimiento y la correcta ejecución de esas labores”, aseguró el organismo, quien hará valer el contrato para ceder las instalaciones.