Una de las figuras de la U asegura que van con todo por el Clásico Universitario, de manera de poder apretar a los albos arriba.

Universidad de Chile sigue trabajando con miras al Clásico Universitario del fin de semana, con la visita a Universidad Católica en el estadio Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Uno que ha sido figura en los últimos compromiso es Agustín Arce, quien saca la voz en la previa de un decisivo compromiso para conseguir los objetivos de la temporada.

En ese sentido, el formado en los azules soltó la gran tarea que tienen en mente: “Es un rival difícil, pero vamos a buscar la victoria para seguir peleando el campeonato”.

Agustín Arce está consolidado como titular en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

La U respira buen ambiente antes del Clásico Universitario

Agustín Arce se ha transformando en protagonista en la temporada de Universidad de Chile, por lo que asegura que siguen trabajando por lograr su metas.

“Siempre los clásicos van a ser distintos, pero uno siempre trata de ser lo mas profesional posible y ver todos los partidos como son y vamos a ir a buscar la victoria”, comentó en conversación con las redes de la U.

En cuanto a la semana, aseguró que “hemos ido trabajando de la misma manera, ayer nos tocó seguir recuperando, hoy volvimos al trabajo normal con intensidad que nos caracteriza y enfocarnos en lo táctico”.

“Hemos trabajado de buena manera todos juntos, veo al requipo muy bien muy unido y creo que es lo importante pasa sacar buenos resultados”, finalizó.

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