La tarde del 26 de mayo del 2024 será una que Diego Tapia recordará por siempre. El portero de 29 años nacido en Arica tuvo que ingresar de emergencia en el 0-0 entre Universidad de Chile y Ñublense, siendo clave para que los chillanejos se llevarán un punto del Estadio Nacional.

El ex Magallanes comenzó como suplente el partido y tuvo que ingresar de emergencia al minuto 28 por la lesión del uruguayo Nicola Pérez, quien salió tras quedar con dolencias al eludir a un rival en una salida.

En charla con ADN Radio, Tapia afirmó que “nosotros íbamos con la intención de buscar el triunfo, pero por cómo se fueron dando las situaciones del juego, el empate es un resultado que valoramos”.

La primera pelota que tuvo que atajar fue un potente disparo de Leandro Fernández, uno de los que mejor le pega en el fútbol chileno en la actualidad. “Es alguien que le pega al arco en todos los partidos y quiso sacar provecho, porque esa fue la primera pelota que toqué al entrar a la cancha, afuera no calenté casi nada. Gracias a Dios estuve atento y pude evitar el gol”, señaló el golero.

“Fueron casi seis meses sin jugar, pero siempre me preparé física y mentalmente con mi pareja. Ella es mi coach, me ayuda a mantener la mente firme, a luchar todos los días, a esperar con ansias el momento. Ayer se pudo dar de la mejor manera. Fue una experiencia única, es el partido con más gente que he jugado, será algo inolvidable”, agregó el portero.

Diego Tapia atajó prácticamente todo ante Universidad de Chile. El meta de 29 años terminó siendo el héroe de Ñublense en el Nacional. | Foto: Photosport.

Sobre lo que han sido estos meses en Chillán, Tapia concluyó que “terminé contrato con Magallanes el año pasado y salió esta oportunidad en Ñublense, me llamó Mario Salas. No lo dudé y nos vinimos con mi familia, estamos contentos acá. Ayer me tocó debutar y seguiré trabajando para hacerlo mejor. Este año aspiramos a meternos a copas internacionales”.

¿Cuándo vuelve a jugar Ñublense?

El próximo partido de los chillanejos será ante Huachipato el lunes 10 de junio a las 19:00 horas ante Huachipato en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Los acereros vienen de vencer por 1-0 a Huachipato y llegarán a ese partido después de jugar dos partidos de Copa Libertadores.

