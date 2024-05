Tras el empate contra la U, el jugador de Ñublense reclamó que no hubo chequeo en el VAR en una falta que lo dejó sangrando y con el labio muy hinchado. ¡Revisa la foto que compartió el ex azul!

Bernardo Cerezo tuvo un partido especial en el empate que Ñublense rescató como visitante contra la U. Los Diablos Rojos pudieron ponerse en ventaja, pero Bayron Oyarzo le pegó al travesaño en un mano a mano con Gabriel Castellón. Y después decidió mal al menos dos contra-ataques con superioridad numérica.

Cerezo fue titular en el cuadro chillanejo. Jugó todo el partido, pero estuvo a punto de salir antes de tiempo. Corría el minuto 81 cuando Matías Sepúlveda le dio una patada en el rostro. El Tucu buscó ganar la pelota, pero también impactó la cara del “18” rival.

El lateral derecho del cuadro visitante quedó tendido en el césped del Estadio Nacional. Y se apreció un profuso sangrado de su nariz tras recibir el golpe. De todas maneras, el árbitro Rodrigo Carvajal sólo castigó a Sepúlveda con una tarjeta amarilla.

La patada de Sepúlveda a Cerezo. (Captura TNT Sports).

Tras el encuentro, Cerezo mostró cómo le quedó la zona golpeada. Y acompañó esa fotografía con un elocuente mensaje para el referato nacional. “Hay cosas que aún no entiendo. En el arbitraje chileno son un desastre”, lanzó el futbolista surgido de las inferiores del Romántico Viajero.

Bernardo Cerezo sangró profusamente tras la falta de Sepúlveda. (Captura TNT Sports).

Cerezo explota por un cobro arbitral en el empate de Ñublense ante la U

Bernardo Cerezo volvió a Chillán con un empate a favor de Ñublense y también una herida que le produjo un jugador de la U. “¿Qué tiene que pasar? ¿Que me dejen inconsciente para revisar el VAR?”, fueron las preguntas en tono de protesta que dejó el futbolista de 29 años.

“Estamos todos locos. Gracias a dios sólo me cortaron la boca y la nariz, pero no hubo fractura. Esto es insólito, aún no lo entiendo”, prosiguió Cerezo, quien vive su cuarta temporada en los Diablos Rojos. Llegó al cuadro de Chillán tras un póquer de campañas en Santiago Wanderers.

Bernardo Cerezo lucha un balón con un excompañero en Ñublense: Federico Mateos. (Felipe Zanca /Photosport).

Y aprovechó también para mostrar gratitud ante quienes se interesaron por su salud. “Gracias a todos los que me mandaron mensajes preguntando cómo estaba”, sentenció Bernardo Cerezo, quien frente a Huachipato deberá cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Por eso mismo, se perderá la última fecha de la primera rueda en el Campeonato Nacional 2024.

Revisa el descargo de Bernardo Cerezo

Así van Universidad de Chile y Ñublense en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile continúa como líder exclusivo, aunque podría perder la punta a manos de Coquimbo Unido. En tanto, Ñublense sueña con encaramarse más arriba en la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!