Universidad de Chile no pudo contra Ñublense y cedió terreno en el Campeonato Nacional, que podría tener un nuevo líder en el cierre de la primera rueda. El empate con el elenco de Chillán dejó un sabor muy amargo para los azules, quienes se consideraron superiores en el trámite del partido.

El sentir del plantel quedó retratado en las palabras de Leandro Fernández, quien apuntó contra el juego que planteó el equipo de Mario Salas. “Hicimos todo el mérito del mundo para ganar, pero el equipo contrario se cerró, hizo mucho tiempo”, protestó el atacante azul.

“Debemos acostumbrarnos a que los equipos nos vienen a jugar de contragolpe”, reflexionó Fernández, quien tenía una racha de dos partidos seguidos anotando en la U. Ante Ñublense, ni él ni sus compañeros pudieron encontrar el gol que le diera el triunfo al Romántico Viajero.

Por otra parte, la reflexión de Gustavo Álvarez, técnico azul, fue que “hablar de merecimiento no soluciona nada. No nos podemos quedar en ‘merecimos ganar’. Si contamos ocasiones de gol, dominio del juego, intención de ganar el partido, me parece que vamos a estar de acuerdo que la U fue merecedor”.

La U no pudo contra Ñublense en el Nacional | Photosport

En la tabla de posiciones, la U sigue puntera con 29 puntos, pero perdió la gran ventaja que tenía por sobre sus seguidores más cercanos. Coquimbo Unido, con 27 puntos y un partido menos, puede quitarle el liderato en el cierre de la primera rueda. Universidad Católica (27) y Colo Colo (26) también ejercen presión.

