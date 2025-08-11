Universidad de Chile prepara su plantel para el choque ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, este miércoles en el Estadio Nacional.

Los azules mueve su plantel para la oncena titular, donde para los hinchas es bastante sorprendente ver que, pese a que superó una lesión de varias fechas, Leandro Fernández no encuentra espacios.

El argentino ha sumado minutos desde el banco de suplentes en los dos últimos partidos, lo que marca el futuro del argentino quien ve que su puesto ahora lo ocupa Lucas Assadi.

Por lo mismo, los especialistas apuntan que será bien difícil que pueda retomar un lugar como estelar, lo que lo llevará a batallar más de la cuenta para toma protagonismo.

Lea Fernández se queda sin protagonismo en la U

El primero fue Danilo Díaz, quien en el programa “Los Tenores” de radio ADN, asegura que Leandro Fernández es el jugador que más ha perdido en Universidad de Chile.

“El que ha perdido bonos es Leandro Fernández en este equipo. Me acordé de la vieja frase de Javier Margas, pasa el llevador y te lo lleva”, destacó el periodista.

Por otro lado, fue el ex jugador de la U, Gonzalo Jara, quien detalla que su cambio tiene que ver con que el cuadro azul ha ido mutando, por lo que su protagonismo ahora lo tiene Assadi.

“Has sufrido el cambio de esquema, él es era el Assadi, es el que tenía la libertad. en un equipo de fútbol está bien que tenga libertad uno, pero cuando es uno o dos, provoca desorden”, cerró.

