Hay seis puntos de diferencia, pero la Universidad de Chile aún cree en el milagro de ganar el actual torneo. Para ello, el elenco laico enfrenta a Unión Española por la Liga de Primera 2025, en el Estadio Nacional.

El elenco azul quiere sacarse la derrota ante Cobresal, en el último duelo por el torneo chileno. Para ello, cuenta con parte importante de sus “románticos viajeros”. Sin embargo, no con todos…

Es que Gustavo Álvarez tuvo que acomodar el naipe y sacar a relucir su ingenio, pues no podrá contar con dos de sus preferidos para el duelo ante los hispanos. Hay que saber adaptarse.

Los dos lesionados que suma la Universidad de Chile

No están ante Unión Española. Los dos que tendrán que mirar desde afuera el partido de Universidad de Chile ante los hispanos son Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda.

Estos dos futbolistas no podrían estar tampoco en el duelo de mitad de semana, donde la Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Por su parte, Maximiliano Guerrero no estará por un esguince de tobillo que lo mantiene en rehabilitación. Misma situación del Tucu Sepúlveda, que padece un desgarro del sóleo.

Maxi Guerrero no estará ante Unión | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

