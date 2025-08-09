Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

La Universidad de Chile confirma a dos lesionados ante Unión Española

El cuadro universitario jugará ante la Unión Española en el Estadio Nacional. Sin embargo, Gustavo Álvarez no contará con todos sus jugadores.

Por Jose Arias

Los dos lesionados de la U.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLos dos lesionados de la U.

Hay seis puntos de diferencia, pero la Universidad de Chile aún cree en el milagro de ganar el actual torneo. Para ello, el elenco laico enfrenta a Unión Española por la Liga de Primera 2025, en el Estadio Nacional.

El elenco azul quiere sacarse la derrota ante Cobresal, en el último duelo por el torneo chileno. Para ello, cuenta con parte importante de sus “románticos viajeros”. Sin embargo, no con todos…

Es que Gustavo Álvarez tuvo que acomodar el naipe y sacar a relucir su ingenio, pues no podrá contar con dos de sus preferidos para el duelo ante los hispanos. Hay que saber adaptarse.

El minuto a minuto de U de Chile vs Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera

ver también

El minuto a minuto de U de Chile vs Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera

Los dos lesionados que suma la Universidad de Chile

No están ante Unión Española. Los dos que tendrán que mirar desde afuera el partido de Universidad de Chile ante los hispanos son Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda.

Estos dos futbolistas no podrían estar tampoco en el duelo de mitad de semana, donde la Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Por su parte, Maximiliano Guerrero no estará por un esguince de tobillo que lo mantiene en rehabilitación. Misma situación del Tucu Sepúlveda, que padece un desgarro del sóleo.

Publicidad
Maxi Guerrero no estará ante Unión | Photosport

Maxi Guerrero no estará ante Unión | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

FlashScore

FlashScore

Lucas Di Yorio confirmado: la formación de U de Chile vs Unión Española

ver también

Lucas Di Yorio confirmado: la formación de U de Chile vs Unión Española

Lee también
Los plazos para la lesión del Tucu Sepúlveda: ¿Quién lo reemplaza?
U de Chile

Los plazos para la lesión del Tucu Sepúlveda: ¿Quién lo reemplaza?

¿Se pierde la Sudamericana? La gravedad de la lesión del Tucu Sepúlveda
U de Chile

¿Se pierde la Sudamericana? La gravedad de la lesión del Tucu Sepúlveda

Alertas en la U: Tucu Sepúlveda y otro nuevo lesionado son dudas
U de Chile

Alertas en la U: Tucu Sepúlveda y otro nuevo lesionado son dudas

Gustavo Álvarez revela el gran secreto de Lucas Assadi en la U
U de Chile

Gustavo Álvarez revela el gran secreto de Lucas Assadi en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo