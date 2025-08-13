Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Recuperados

Gustavo Álvarez mueve el equipo: Los dos titulares que la U recupera para la revancha contra Independiente

El Romántico Viajero se mide está noche ante el Rojo por la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional. Las dos piezas azules estarían para la revancha.

Por Felipe Pavez Farías

Álvarez puede recuperar a dos titulares para la revancha contra el Rojo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTÁlvarez puede recuperar a dos titulares para la revancha contra el Rojo

Universidad de Chile se mide ante Independiente este miércoles 13 de agosto. El Romántico Viajero vuelve a disputar la Copa Sudamericana y comienza la llave de octavos de final en el Estadio Nacional. 

Será un partido intenso, y dinámico. Tenemos que acercarnos a la perfección para quedarnos con la llave”, recalcó Gustavo Álvarez en la previa al duelo ante el Rojo. 

El jugoso premio que motiva a Universidad de Chile ante Independiente por Copa Sudamericana

ver también

El jugoso premio que motiva a Universidad de Chile ante Independiente por Copa Sudamericana

Por lo mismo, el entrenador de los azules dispone de su mejor gente para comenzar a sacar ventaja desde el primer minuto. Castellón, Zaldivia, Calderón Ramírez, Hormazábal, Aránguiz, Poblete, Salomoni, Assadi, Altamirano y Di Yorio son del arranque está noche. 

Los jugadores que la U recupera para revancha contra Independiente

Sin embargo, los azules sufren con dos importantes bajas que son titulares en este plantel de Gustavo Álvarez. Los que finalmente no pudieron llegar al duelo de ida ante Independiente. 

El cuerpo médico de la U informó que los ausentes tienen relación con Matías Sepúlveda y Maxi Guerrero. El volante zurdo tiene un desgarro de sóleo. 

Publicidad

Mientras que el puntero por la derecha sufre por un esguince de tobillo. Pero ambos ya están en reintegro deportivo. Lo que implica que podrían estar el próximo miércoles 20 de agosto en la revancha que será en el Estadio Libertadores de América y por ende en el Superclásico contra Colo Colo.

Lee también
Los dos jugadores que recupera de sus lesiones la U
U de Chile

Los dos jugadores que recupera de sus lesiones la U

La U confirma dos lesionados que no estarán ante Unión
U de Chile

La U confirma dos lesionados que no estarán ante Unión

Los plazos para la lesión del Tucu Sepúlveda: ¿Quién lo reemplaza?
U de Chile

Los plazos para la lesión del Tucu Sepúlveda: ¿Quién lo reemplaza?

Video: golazo de Assadi le da la ventaja a la U ante Independiente
U de Chile

Video: golazo de Assadi le da la ventaja a la U ante Independiente

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo