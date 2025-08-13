Gustavo Álvarez mueve el equipo: Los dos titulares que la U recupera para la revancha contra Independiente

Universidad de Chile se mide ante Independiente este miércoles 13 de agosto. El Romántico Viajero vuelve a disputar la Copa Sudamericana y comienza la llave de octavos de final en el Estadio Nacional.

“Será un partido intenso, y dinámico. Tenemos que acercarnos a la perfección para quedarnos con la llave”, recalcó Gustavo Álvarez en la previa al duelo ante el Rojo.

Por lo mismo, el entrenador de los azules dispone de su mejor gente para comenzar a sacar ventaja desde el primer minuto. Castellón, Zaldivia, Calderón Ramírez, Hormazábal, Aránguiz, Poblete, Salomoni, Assadi, Altamirano y Di Yorio son del arranque está noche.

Los jugadores que la U recupera para revancha contra Independiente

Sin embargo, los azules sufren con dos importantes bajas que son titulares en este plantel de Gustavo Álvarez. Los que finalmente no pudieron llegar al duelo de ida ante Independiente.

El cuerpo médico de la U informó que los ausentes tienen relación con Matías Sepúlveda y Maxi Guerrero. El volante zurdo tiene un desgarro de sóleo.

Mientras que el puntero por la derecha sufre por un esguince de tobillo. Pero ambos ya están en reintegro deportivo. Lo que implica que podrían estar el próximo miércoles 20 de agosto en la revancha que será en el Estadio Libertadores de América y por ende en el Superclásico contra Colo Colo.