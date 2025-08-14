Este fin de semana se realizará uno de los duelos más esperados del Campeonato Nacional: el superclásico entre Universidad Católica y Colo Colo en donde ambas escuadras lucharan con todo por llevarse los puntos y acercarse más a la zona de clasificación a campeonatos internacionales.

En una conferencia de prensa, el capitán de los cruzados Fernando Zampedri, habló sobre el intenso duelo que disputarán este fin de semana. Será la segunda vez en la temporada en que se enfrentarán a los albos, recordando que en el primer choque la UC se impuso por 2 a 0.

Zampedri adelanta el duelo en el Monumental contra Colo Colo

El partido se jugará en Estadio Monumental, hogar de los albos, por lo que será un nuevo difícil de enfrentar la para la UC. Frente a eso, el capitán cruzado señaló: “Es una cancha difícil, lo sabemos, pero buscaremos ser protagonistas, hacer los últimos tres partidos”.

La franja viene de un empate con Iquique, que los posiciona en el octavo puesto de la tabla, mientras que Colo Colo va en el séptimo puesto, ambos tienen 27 puntos.

“En Iquique el primer tiempo fue muy bueno, en el segundo nos caímos físicamente y nos costó. Será difícil, los dos venimos golpeados, no de buena forma y se va a definir por los detalles. Quien esté más seguro, tome mejores decisiones, se quedará con el partido”, explicó.

Asimismo, agregó: “A esta altura, con la edad que tengo y con los años que llevo, no tengo presión alguna en ninguna cancha. Lo disfruto mucho, estará un estadio prácticamente lleno y yo trato de que el equipo gane, que funcione y de conseguir los tres puntos”.

“Si el gol viene, feliz, pero no me tiene preocupado si convierto o no en la cancha de Colo Colo“, puntualizó el capitán de la Universidad Católica.

