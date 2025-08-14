Unión Española vive un momento crítico. El cuadro hispano ocupa el puesto 15 de la tabla, penúltimo, y permanece en zona de descenso junto a Iquique. Bajo la dirección de Miguel Ramírez, el equipo apenas ha sumado 12 puntos en lo que va del campeonato, muy lejos del líder que acumula 44.

La situación ha llevado a la dirigencia a tomar medidas para evitar el descenso a Primera B: Coto Sierra renunció al cargo de entrenador y se sumaron nuevos refuerzos esta temporada como Cristián Insaurralde (La Calera), Gonzalo Castellani (Ferro, ARG) y Fabricio Formiliano (U. de Chile).

Sin embargo, los resultados no han mejorado y, recientemente, el equipo cayó 4-1 ante Universidad de Chile. Tras este nuevo golpe, una histórica figura del club se refirió al complicado presente de la escuadra hispana.

Ex Figura de Unión Española habla del mal momento del equipo

El equipo solamente ha descendido una vez en su historia, en 1997, aunque logró regresar a Primera División apenas un año después.

Pablo Galdames, ex seleccionado nacional con paso en clubes como Universidad de Chile, Cruza Azul, Racing Club y Quilmes, comenzó su carrera profesional en Unión Española en donde militó entre 1993 y 1995, se refirió al duro presente del equipo.

En conversación con Los Tenores, el ex jugador fue consultado por el club con el que logró una Copa Chile en 1993.

Unión Española cayó 4 a 1 contra U de Chile

“No sé qué pasa con ese equipo. Lo he visto muy mal, lamentablemente. Me da mucha pena, porque es un equipo que debería ser protagonista”, explicó.