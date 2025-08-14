Deportes Iquique enfrenta un partido clave por la permanencia en la Liga de Primera. El cuadro de Fernando Díaz visita a Unión Española este viernes 15 de agosto en el comienzo de la fecha 20.

El tema es que los dragones celestes son colistas absolutos con diez unidades en 19 partidos disputados en este 2025. Lo que se refleja en solo dos triunfos, cuatro empates y 13 derrotas.

Para peor solo han marcado 19 goles y recibieron 40 en contra, lo que deja un registro de -21, el peor de todo el torneo. Por lo mismo, Fernando Díaz prepara una arriesgada maniobra para buscar la salvación.

Iquique sin sub 21 ante Unión Española

Según detalla el Dario El Longino, Iquique saltará a la cancha del Estadio Santa Laura sin el jugador sub 21. Lo que implica no sumar minutos de cara a la regla que exige la ANFP.

Deportes Iquique tiene hasta el momento 1.306 minutos completados, y necesita de 584 para cumplir la norma de 1.890. Dilan Rojas ha sido el encargado de sumar gran parte de este minutase.

Sin embargo, para el encuentro ante los hispanos Fernando Díaz apuntará a un plantel experimentado para esta final por la salvación. De esta forma el once estelar sería con Requena; Orellana, Blázquez, Sánchez y Jorquera; Moya (farfán), Dávila, Gómez y Fuentesen el medio, para dejar en el ataque a Puch con Pino.

Fernando Díaz todavía sueña con la remontada para salvar a Iquique

“Nuestra fe está intacta. Venimos en alza. Estoy seguro que nos vamos a salvar en la parte final del campeonato”, recalcó Fernando Díaz tras el último tropezón ante Palestino. Por lo que la esperanza sigue más presente que nunca, tal como ya consiguió salvar a Coquimbo hace un par de temporadas.