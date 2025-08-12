Unión Española debe olvidarse de la fea caída ante U. de Chile y concentrarse en uno de los partidos más importantes del año, porque este viernes 15 de agosto enfrenta a Deportes Iquique, el colista del torneo. Hoy, solo tres puntos de ventaja separan a los hispanos de los iquiqueños.

Es un partido que ninguno de los dos quiere perder. Para Miguel Ramírez, será un enfrentamiento muy especial. Hace unos meses dejó Iquique en una delicada situación de la cual no ha podido salir. Ahora vive lo mismo en Unión y no quiere ceder ninguna ventaja en la tabla de posiciones.

Primero, del DT catalogó la derrota contra la U como “dolorosa”. “Estábamos haciendo un buen partido. Hasta el minuto 56, donde nos marcaron, estuvimos más cerca nosotros del 2-1 que el rival. Después de los dos goles seguidos fue muy difícil”, dijo en rueda de prensa.

“Contra Iquique será un partido trascendental. Para nosotros más importante aún, porque somos locales. Será importantísimo recuperar jugadores. Lamentablemente, perdemos a Aránguiz. Vamos a poner el mejor once para quedarnos con los tres puntos”, dijo.

Miguel Ramírez aborda el reencuentro con Deportes Iquque

En la primera rueda de la Liga de Primera, Unión Española superó por 4-0 a Deportes Iquique. En ese entonces, José Luis Sierra dirigía al conjunto de Independencia y Miguel Ramírez era el DT de los Dragones Celestes. Poco después, sería despedido.

“Es importantísimo ganar porque es un rival directo. La última parte del torneo va a ser así“, manifestó el técnico sobre el reencuentro con los nortinos.