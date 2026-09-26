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UEFA Nations League

España le gana en un partidazo a Inglaterra en Wembley con un golazo de tiquitaca por la Nations League

El equipo campeón del mundo fue hasta Londres para sumar una victoria clave en el arranque de la Nations League.

Por Carlos Silva Rojas

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Lamine Yamal abrió la cuenta para España.
© GettyLamine Yamal abrió la cuenta para España.

España tiene el planeta fútbol a sus pies tras ganar el título del Mundial 2026 y este sábado demostró que sigue en un nivel elevado, tras vencer a Inglaterra en Wembley.

Los campeones del mundo se mantienen a tope y este sábado vencieron en un partidazo a los ingleses en la Catedral, gracias a un entretenido 3-2, en duelo válido por la UEFA Nations League.

El primer tiempo estuvo lleno de emociones, puesto que abrió la cuenta Lamine Yamal recién a los dos minutos, sin embargo, los pupilos del criticado Thomas Tuchel dieron vuelta las acciones gracias a Anthony Gordon (36′) y Harry Kane (40′).

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España le dio vuelta el partido a Inglaterra en Wembley

El complemento estuvo igual de emocionante, pero ahora el fútbol tiquitaca de España se salió con la suya, ya que dieron vuelta el marcador gracias a los goles de Álex Baena (60′) y Mikel Oyarzabal (74′).

Harry Kane marcó para Inglaterra ante España. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Harry Kane marcó para Inglaterra ante España. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

España volverá a jugar con un rival de buen nivel este martes, debido a que a partir de las 15:45 horas de Chile chocará con Croacia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Inglaterra, en tanto, jugará el mismo día y a la misma, pero tendrá que visitar a Chequia por la UEFA Nations League.

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